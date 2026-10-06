BTS en Lima: Fiscalía exhorta a que no se realicen campamentos y alerta por estafas con entradas falsas

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la llegada de la reconocida agrupación surcoreana BTS para sus tres megapresentaciones agendadas para los días 7, 9 y 10 de octubre, las autoridades peruanas han encendido las alarmas preventivas para garantizar el orden y la seguridad pública.

La Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro, bajo el liderazgo del fiscal provincial Luis Antonio Torres Tapia, articuló una mesa de trabajo multisectorial enfocada en mitigar riesgos antes, durante y después de los espectáculos en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En este encuentro participaron representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), diversas gerencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, Indecopi, la Dirección General de Gobierno Interior, la empresa promotora Bizarro y voceros del club oficial de fanáticos ARMY.

Alerta por estafas y controles de identidad

El foco central de las advertencias emitidas se concentra en la prevención de delitos informáticos y estafas mediante la reventa o adulteración de pases. Las autoridades exhortaron a los asistentes a no adquirir boletos en canales informales ni de dudosa procedencia que puedan ofrecer códigos duplicados, fraguados o inexistentes.

Asimismo, se confirmó que efectivos de la PNP y personal de Fiscalización ejecutarán rigurosos controles de identidad en todos los accesos perimetrales del recinto deportivo con el objetivo de prevenir la suplantación de personas y neutralizar el accionar de organizaciones criminales dedicadas al fraude en eventos masivos.

🚨 #LoÚltimo Fiscalía de Prevención del Delito coordina acciones con autoridades para prevenir ilícitos como estafa, disturbios, lesiones culposas y otros, antes, durante y después de los conciertos de la agrupación musical BTS programados para el 7, 9 y 10 de octubre en Lima. https://t.co/mlXQLgt6sD — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 5, 2026

Otro punto determinante dentro del plan de contingencia aborda el uso adecuado de los espacios públicos en los alrededores del recinto universitario. La Fiscalía instó a la ciudadanía a no acampar en las aceras o bermas aledañas y solicitó el despliegue de operativos municipales para erradicar el comercio ambulatorio informal que pueda obstaculizar la circulación peatonal.

Estas medidas buscan preservar las rutas de acceso y evacuación de emergencia despejadas, previniendo situaciones de peligro común o aglomeraciones sofocantes que pongan en riesgo la vida y la integridad física de miles de seguidores, algo visto días atrás con el concierto de Robbie Williams.

Tipificación de ilícitos y resguardo general

El marco operativo coordinado contempla el monitoreo constante para disuadir la comisión de múltiples figuras delictivas tales como coacción, disturbios, violencia contra la autoridad, lesiones culposas y entorpecimiento de los servicios públicos.

Para ello, la División de Tránsito de la PNP y las Gerencias de Movilidad Urbana y Gestión de Riesgos de Desastres mantendrán una presencia permanente en las avenidas periféricas durante las tres fechas programadas.

El exhaustivo despliegue busca así asegurar un entorno de legalidad, tranquilidad y orden público para los miles de asistentes que acudirán a San Marcos que buscan disfrutar de una experiencia musical segura, al tiempo de minimizar el impacto de posibles mafias de la estafa en la capital.