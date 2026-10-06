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Medida por conciertos

BTS en Lima: Facultad de Educación de la UNMSM pasa a clases virtuales por restricciones de tránsito

La facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos informó que las actividades académicas de pregrado se desarrollarán de manera virtual desde este martes 6 hasta el viernes 9 de octubre.

Facultad de Educación de la UNMSM
Facultad de Educación de la UNMSM Composición Exitosa

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/10/2026

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció un cambio temporal en la modalidad de sus actividades académicas debido a las restricciones de tránsito previstas en las vías cercanas a la Ciudad Universitaria. La medida fue comunicada por el Vicedecanato Académico de la Facultad de Educación y estará vigente desde este martes 6 hasta el viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con el comunicado, las restricciones fueron dispuestas por la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) de la Municipalidad Metropolitana de Lima debido a los conciertos del grupo musical BTS, programados en el Estadio de San Marcos. Ante esta situación, las actividades académicas de pregrado de la Facultad de Educación se realizarán de manera virtual durante los días señalados.

Clases virtuales durante cuatro días

La disposición comprende las actividades académicas de pregrado que normalmente se desarrollan en la Ciudad Universitaria de la UNMSM. Durante el periodo establecido, los estudiantes deberán participar de sus clases mediante las plataformas y mecanismos virtuales que sean coordinados por sus respectivos docentes.

El comunicado recomienda a los profesores organizar oportunamente con sus estudiantes los enlaces de acceso y demás mecanismos necesarios para asegurar que las sesiones puedan desarrollarse con normalidad.

La medida busca facilitar la continuidad de las actividades académicas ante las restricciones temporales de circulación que afectarán las vías próximas a la universidad durante los días relacionados con los conciertos.

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Por ello, los estudiantes deberán mantenerse atentos a las indicaciones de sus docentes y a los medios oficiales de comunicación de la Facultad de Educación para conocer los enlaces y detalles correspondientes a cada curso.

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Educación Física mantiene clases presenciales

La disposición no alcanza a todas las actividades de la Facultad de Educación. Según el comunicado, las clases programadas en el local de la Escuela Profesional de Educación Física (EPEF), ubicado en el distrito de La Victoria, continuarán desarrollándose de manera presencial.

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En este caso, las actividades académicas se mantendrán con normalidad y de acuerdo con los horarios establecidos para dicho local. Por ello, los estudiantes que tengan cursos programados en esta sede deberán asistir presencialmente, salvo que reciban posteriormente alguna indicación oficial diferente.

La diferenciación responde a que la medida comunicada está vinculada específicamente con las restricciones temporales de tránsito en las vías cercanas a la Ciudad Universitaria de San Marcos.

De esta manera, la Facultad de Educación busca mantener el desarrollo de sus actividades académicas durante los días de mayor restricción vehicular. Mientras los cursos de pregrado de la Ciudad Universitaria pasarán temporalmente a la modalidad virtual, las clases de Educación Física en La Victoria continuarán de forma presencial y según el horario establecido.

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