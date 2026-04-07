BTS en Perú: TERCERA fecha confirmada ¿Cuándo inicia la venta de entradas del nuevo concierto?

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Alegría para todas las ARMYS del Perú!. La productora Live Nation confirmó una tercera fecha de BTS en Perú. Conoce la nueva fecha y detalles del inicio de la venta de entradas aquí.

Tercera fecha confirmada: 07 de octubre

Una última sorpresa para todas las entusiastas fanáticas de BTS pues ahora tendrán una nueva oportunidad de conocer a sus ídolos del K-pop en territorio peruano.

La productora Live Nation ha anunciado que ante la alta demanda de entradas se ha añadido una tercera fecha para el próximo miércoles 7 de octubre, concierto que se añadirá a los dos conciertos programados para el viernes 09 y sábado 10 en el Estadio San Marcos.

El BTS World Tour 'Arirang' sin duda ha generado alta expectativa ante las fanáticas de Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, Taehyung, RM y Jimin por lo que la preventa de entradas iniciado este martes desde las 10:00 a.m. terminó por agotarse en cuestión de horas.

Ahora, ante una nueva fecha anunciada, la productora Live Nation indicó que los tickets estarán a la venta desde este miércoles 8 de abril a las 10:00 a.m., para las personas que se encuentran inscritas en la preventa exclusiva ARMY MEMBERSHIP.

La venta general de entradas para BTS en Lima iniciará este viernes 10 de abril también desde las 10:00 a.m. solo a través de la ticketera Ticketmaster

Tercera fecha de BTS en Perú

Precios de entradas

Los precios de entradas para los tres conciertos en Lima en el Estadio San Marcos van desde las S/483 hasta las S/851, según las tres zonas divididas.

Campo: S/851.00

Tribuna Oriente / Occidente: S/667.00

Tribuna Norte / Sur: S/483.00

Paquete VIP Soundcheck hasta S/2,591.

Precio de entradas de BTS en Perú

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