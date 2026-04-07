BTS en Perú: Indecopi fiscaliza venta de entradas y advierte millonaria sanción en caso de irregularidades

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La expectativa por la llegada al Perú de BTS se multiplica desde martes 7 de abril tras el inicio de la preventa para los conciertos del 9 y 10 de octubre. En tiempo récord, estas entradas, que representan el 85% de la venta total, ya han sido agotadas, por lo que ahora el resto los fans esperan al día 10 de abril para el inicio de la venta general.

Sin embargo, esta misma emoción desbordante se ve afectada por la preocupación generada ante posibles prácticas desleales que den paso a la ya conocida y mal acostumbrada reventa de entradas por parte de personas que, en muchas ocasionas, inflan el precio de las mismas hasta el doble o triple del valor original y, en otros casos, terminan siendo una estafa.

Indecopi fiscaliza venta de entradas

Es por ello que este 7 de abril, personal de la Dirección de Fiscalización del Indecopi acudió a las oficinas de Ticketmaster para monitorear la preventa. Durante la diligencia se evaluó el correcto funcionamiento de la plataforma y el flujo de venta, verificando que los sistemas respondieran adecuadamente a la alta demanda.

La empresa brindó todas las facilidades al equipo de supervisión, en cumplimiento de las acciones preventivas. Estas medidas se volverán a aplicar el 10 de abril, fecha de la venta general, en el marco del expediente de indagación abierto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 3.

Personal de la entidad fiscalizadora llegó a las instalaciones a supervisar preventa.

Sanciones millonarias en caso de irregularidades

El Indecopi solicitó a las empresas organizadoras datos clave como:

Aforo total del evento.

Cantidad de entradas disponibles para preventa y venta general.

Número de cortesías entregadas.

Protocolos de seguridad y medidas ante contingencias.

Asimismo, de encontrarse indicios de infracciones, la Secretaría Técnica evaluará el inicio de un procedimiento sancionador que podría derivar en multas de hasta 450 UIT (S/2,475,000 aprox.), además de medidas correctivas a favor de los consumidores.

Preventa de entradas se agotó en menos de 4 horas.

Cambio de organizador

Tras el anuncio del proceso de venta, se confirmó un cambio en la empresa organizadora: de Live Nation Perú a Bizarro Entertainment y Servicios Perú, según lo informado por Ticketmaster. Este ajuste refuerza la necesidad de que los consumidores adquieran entradas únicamente a través de canales oficiales, evitando ofertas o sorteos sin respaldo verificable.

La supervisión de Indecopi en la venta de entradas para BTS refleja el compromiso del organismo con la defensa de los consumidores en eventos de gran magnitud. Con un público masivo y un mercado sensible a la especulación, la transparencia en el proceso será clave para garantizar que la experiencia de los fanáticos se concentre en la música y no en problemas de acceso.