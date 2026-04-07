BTS en Perú: Phillip Chu Joy consiguió entradas para el concierto y las sorteará entre sus suscriptores

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El inicio de la preventa exclusiva para miembros del ARMY Membership este 7 de abril desató una auténtica fiebre digital en Perú. Mientras miles de seguidores intentaban asegurar un lugar para el esperado concierto, el reconocido creador de contenido Phillip Chu Joy se volvió tendencia al confirmar que logró adquirir entradas, las cuales serán sorteadas próximamente entre su comunidad de suscriptores.

Phillip Chu Joy sorteará las entradas entre sus suscriptores

A través de su cuenta de Facebook, Chu Joy compartió una fotografía que confirmaba la compra y escribió: "Se logró. Conseguimos entradas de BTS para suscriptores". El influencer no detalló cuántos boletos obtuvo, aunque la normativa de la plataforma establecía un máximo de cuatro entradas por persona.

En la imagen publicada, también se observa que los tickets corresponden a la zona Campo A, una de las locaciones más buscadas por los fanáticos del grupo surcoreano. El anuncio provocó una reacción inmediata en redes sociales. Por un lado, varios seguidores celebraron la posibilidad de acceder a un sorteo que les permitiría asistir al esperado espectáculo sin depender de la suerte en la fila virtual.

Phillip Chu Joy consiguió entradas para el concierto de BTS

La confirmación de Phillip Chu Joy sobre la adquisición de entradas para el concierto de BTS en Lima no fue bien recibida por todos. Un sector de seguidores expresó su rechazo, argumentando que la compra de tickets destinados a sorteos resta oportunidades reales a los fanáticos que intentaron acceder a la preventa oficial este 7 de abril.

Ticketmaster sufrió caída minutos antes del inicio de preventa

El sistema de Ticketmaster experimentó una caída crítica en su operatividad justo antes del inicio de la preventa exclusiva para miembros del ARMY Membership, el incidente impidió que una gran parte de la comunidad de seguidores lograra siquiera ingresar a la fila virtual, mostrando errores de carga y saturación de servidores desde las primeras horas de la mañana.

A las 9:30 a.m., cuando debía estar disponible el acceso, numerosos dispositivos mostraron un mensaje de error: "Ups, parece que hay un problema. Lo sentimos, pero no puedes acceder a este contenido en este momento. Nuestro firewall está protegiendo nuestros sistemas y ha bloqueado tu solicitud"

Página de Ticketmaster sufrió caída minutos antes del inicio de preventa

La movilización masiva del ARMY peruano reafirma que la llegada de la agrupación de K-pop es, posiblemente, el hito más relevante de la industria del entretenimiento local en lo que va del año. Tras una larga ausencia de los escenarios sudamericanos, la presión sobre los canales de venta digitales subraya la necesidad de infraestructuras más robustas para eventos de alcance global.