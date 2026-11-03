Bus del Metropolitano malogrado en la avenida Alfonso Ugarte genera congestión vehicular y demoras

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incidente genera problemas en el transporte urbano de la capital. Este marte, en el Cercado de Lima, un bus del Metropolitano perteneciente a la ruta B, que se desplazaba en sentido de norte a sur con dirección al centro de la ciudad, sufrió un desperfecto mecánico que lo dejó varado en plena vía exclusiva.

El imprevisto se registró específicamente a la altura del Hospital Arzobispo Loayza, en la avenida Alfonso Ugarte, cuando la unidad se encontraba a pocos metros de llegar a la estación Dos de Mayo para abordar más pasajeros.

Según los reportes de los testigos en la zona, la avería se produjo alrededor de las 4:30 p. m., acumulando ya más de dos horas de paralización sin que el vehículo logre ser retirado o arrancar, bloqueando completamente el carril reservado.

🔴🔵 #ContraElTráfico⭐⭐ | Un bus del Metropolitano se encuentra malogrado en su vía exclusiva a la altura de la estación Dos de Mayo, generado una importante congestión vehicular en la Av. Alfonso Ugarte con sentido al puente Caquetá.



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Desvío al carril regular y recomendaciones de la ATU

Ante la imposibilidad de avanzar, los buses de la misma línea y de otras rutas que circulan por este tramo se han visto obligados a salir de su carril exclusivo para incorporarse temporalmente al carril regular de transporte público y privado.

Esta situación generó un severo cuello de botella y una congestión vehicular de gran magnitud en plena hora punta, afectando tanto a los usuarios del sistema como al tránsito general de la zona.

Por su parte, personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se desplazó hasta el lugar del incidente para agilizar el tránsito y mitigar el impacto vehicular.

🚨#ATUinforma Por un incidente con un bus a la altura de la estación Dos de Mayo, sentido norte-sur, se registra demora aproximada de 10 minutos en la llegada de los servicios regulares y expresos a las estaciones Alfonso Ugarte, Estación Central y las ubicadas en la vía expresa. https://t.co/wwGQtI3eOi — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 3, 2026 Lee también Energía Nuclear en Perú: gobierno firma memorando con EE. UU. para impulsar el desarrollo de esta tecnología

Asimismo, la entidad informó a los usuarios que este contratiempo ocasiona una demora aproximada de 10 minutos en la llegada de los servicios regulares y expresos a las estaciones Alfonso Ugarte, Estación Central y aquellas ubicadas a lo largo de la vía expresa, por lo que recomendó tomar las precauciones necesarias y planificar tiempos adicionales de viaje.

El prolongado bloqueo en la avenida Alfonso Ugarte evidencia los retos operativos ante imprevistos mecánicos en el Metropolitano, subrayando la necesidad de una respuesta de remolque más ágil para evitar el colapso vial en las horas de mayor afluencia de pasajeros.