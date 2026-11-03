Lionel Messi vuelve a liderar la venta de camisetas de la MLS por cuarto año consecutivo

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El nombre de Lionel Messi volvió a ocupar el primer lugar en la venta de camisetas de la Major League Soccer (MLS) por cuarta temporada consecutiva. El ranking de este año también incluyó a otras figuras conocidas como Son Heung-Min, Thomas Müller y Robert Lewandowski, además de tres jugadores del Inter Miami entre los diez más vendidos.

Messi supera a otras figuras internacionales en las ventas

Según informó la MLS, el excapitán de la selección argentina encabezó la clasificación de camisetas más vendidas desde el primero de enero al 30 de octubre del 2026. Messi mantuvo esa posición desde su llegada a la liga estadounidense en el 2023.

El segundo lugar le corresponde al surcoreano Sun Heung-Min, delantero de Los Angeles FC, mientras que el alemán Thomas Müller, que juega para el Vancouver Whitecaps, ocupa la tercera posición. Ambos futbolistas forman parte de las incorporaciones internacionales que aparecen en los primeros puestos del listado.

El cuarto lugar le pertenece al polaco Robert Lewandowski, quien llegó al Chicago Fire en junio de este año. De igual forma, el francés Antoine Griezmann, quien recién se incorporó al Orlando City, llegó a cerrar el listado de los cinto primeros lugares.

Messi encabeza la lista de la MLS.

El ranking también destaca la presencia de Cavan Sullivan, futbolista de Philadelphia Union, quien ocupa el sexto lugar con apenas 17 años. Detrás de él aparecen Denis Bouanga, de Los Angeles FC, y dos integrantes del Inter Miami.

Inter Miami coloca a tres jugadores entre los diez primeros

El equipo de Florida tiene una presencia destacada en la clasificación, llevando consigo a tres representantes dentro de la lista de las diez camisetas más vendidas de la MLS. Además de Messi, también aparecen el uruguayo Luis Suárez, ubicado en el octavo puesto, y el argentino Rodrigo De Paul, quien llegó al último lugar.

En medio de estos dos representantes del Inter Miami se encuentra Hany Mukhtar, delantero de Nashville SC, ocupando el noveno puesto. De tal manera, el equipo estadounidense concentra tres nombres dentro de los primeros diez lugares del listado publicado por la MLS.

La camiseta de Messi volvió a ganar.

La MLS tomó totalmente en cuenta la ventas de camisetas Adidas realizadas a través de su tienda oficial. El periodo evaluado comprenden los diez primeros meses del año, desde enero hasta el 30 de octubre.

El astro argentino mantiene liderazgo de las camisetas más vendidas de la MLS por cuarto año consecutivo, seguido por otras figuras internacionales que forman parte del campeonato estadounidense. El Inter Miami destaca con tres futbolistas dentro del top 10 de ventas.