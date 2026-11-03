Energía Nuclear en Perú: gobierno firma memorando con EE. UU. para impulsar el desarrollo de esta tecnología

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un acontecimiento de marcada relevancia geopolítica y energética, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, y el subsecretario de Estado para el Control de Armamentos y la Seguridad Internacional de los Estados Unidos, Thomas G. DiNanno, suscribieron formalmente el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica (NCMOU).

La rúbrica del documento se llevó a cabo en Lima durante la inauguración del primer taller bilateral del programa FIRST (Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños), una iniciativa impulsada por el Departamento de Estado estadounidense para impulsar normativas orientadas al uso pacífico de la energía nuclear.

Con esta adhesión, el Perú se une a una selecta lista de socios regionales que incluye a El Salvador, Ecuador, República Dominicana y Colombia para el eventual desarrollo de esta tecnología en la región.

Perú y EE. UU. fortalecen cooperación nuclear civil.

Financiamiento inicial y tecnología de reactores modulares (SMR)

El convenio contempla un desembolso inicial de un millón de dólares destinado a financiar estudios de factibilidad, asistencia técnica y capacitación profesional para preparar las condiciones técnicas que permitan evaluar el eventual uso de reactores modulares pequeños (SMR) y microrreactores en el país.

Esta tecnología innovadora busca diversificar la matriz eléctrica nacional y ofrecer fuentes de suministro limpio, especialmente en zonas alejadas y de difícil acceso de la red eléctrica convencional.

Por su parte, el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) destacó que esta visión apunta a fortalecer la seguridad energética y atender necesidades en hospitales o regiones de la Amazonía, mientras que altas autoridades estadounidenses y el embajador de EE. UU. en el Perú, Bernie Navarro, señalaron aplicaciones potenciales para sectores productivos.

Geopolítica y seguridad energética regional

El acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia de Washington para posicionar su tecnología nuclear frente a otras potencias en América Latina, en medio de un contexto particular por ser el mismo día de las elecciones de medio mandato en el país norteamericano.

Durante la presentación, las autoridades estadounidenses resaltaron la rigurosidad de los estándares de seguridad de la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) de EE. UU., subrayando que el proceso prioriza la solidez institucional y regulatoria por encima de la velocidad en la implementación.

Asimismo, la visita diplomática estuvo acompañada de asignaciones presupuestales complementarias orientadas a la defensa y la infraestructura naval, reafirmando el estrechamiento de los vínculos bilaterales en materia de seguridad y tecnología avanzada.

La suscripción del memorándum nuclear marca un hito en la agenda de cooperación tecnológica entre el Perú y Estados Unidos, sentando las bases normativas y técnicas para evaluar la energía nuclear civil como una alternativa clave hacia la diversificación y el desarrollo energético sostenible hacia el año 2040.