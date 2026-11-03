Barcelona goleó al Aston Villa y recupera terreno en la fase de liga de la Champions League

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Barcelona se recompuso de la derrota al fecha pasada ante el Paris Saint Germain y con un categórico 3 a 0 se impuso al Aston Villa por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27. Lamine Yamal abrió la cuenta para los azulgranas y Raphinha destacó con un doblete.

Superioridad catalana

Como en todos los escenarios, hubo un minuto de silencio por el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador que fue impactado por el arquero Jesús Owono en un partido de la segunda de España. Sobre el compromiso, los pupilos de Hansi Flick no tardaron en imponer condiciones y al minuto 7 Yamal aprovechó una mala salida para anotar.

Aunque los 'villanos' tuvieron aproximaciones, la defensa azulgrana no se doblegó y en ataque la presión alta casi propicia otro gol similar, pero esta vez Anthony Gordon no tuvo la misma efectividad y no pudo batir al arquero Zion Suzuki.

Al 52' Raphinha recibió un pase en el área de Fermín López y con un remate mordido venció al golero que quedó descolocado. 12 minutos después Joao Cancelo con un centro a tres dedos encontró solo al delantero brasileño que apareció detrás de los defensas y marcó el 3-0 que sería final.

Con este resultado, el Barcelona se coloca provisionalmente en el segundo lugar de la tabla con nueve puntos, desplazando al Aston Villa que era uno de los invictos con puntaje perfecto. Por la quinta jornada los 'culés' visitarán al Sabah de Azerbaiyán y los dirigidos por Unai Emery al Galatasaray turco.

Otros resultados y próximos partidos

Por la cuarta fecha, destacó la remontada del Manchester United sobre la hora ante la Roma por 3-2, así como la paliza que le propinó el PSG al Villarreal a domicilio (0-6). El Bayern Múnich mostró jerarquía y superó 2-0 al Atlético de Madrid en la capital española y el Inter de Milán goleó 3-0 al Feyenoord a domicilio.

Este miércoles el Real Madrid visitará al AEK de Atenas en Grecia, el Borussia Dortmund será local ante Real Betis y el Manchester City visitará al RB Leipzig. También jugará el Arsenal, subcampeón de la edición pasada ante Slavia de Praga en la capital checa y el Porto recibiendo al Napoli.

Contundente triunfo del Barcelona sobre el Aston Villa por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. El equipo de Hansi Flick goleó gracias a Lamine Yamal y el doblete de Raphinha.