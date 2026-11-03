Señor de los Milagros recorrerá 14 kilómetros hasta la base aérea Las Palmas para misa del papa León XIV

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Señor de los Milagros será llevado el domingo 15 de noviembre desde el Santuario de Las Nazarenas hasta la base aérea Las Palmas, en Surco, donde participará en la misa que celebrará el papa León XIV.

El trayecto comprenderá casi 14 kilómetros y permitirá que los fieles de varias zonas de Lima acompañen a la imagen antes de la liturgia multitudinaria.

Recorrido por nuevos distritos

El mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, José Luis Toledo Zapata, informó que la imagen recorrerá Surquillo, Surco y Miraflores , zonas por las que normalmente no pasa el Cristo Moreno.

La Hermandad espera que la jornada permita a quienes no pudieron participar en las procesiones del mes morado recibir la bendición de la imagen. "El Señor va a pasar por sus casas, por sus calles, bendiciendo a cada uno de ellos", expresó Toledo Zapata.

Traslado en el Nazareno Móvil

La imagen será trasladada en el Nazareno Móvil, una plataforma especial de baja altura que facilita su desplazamiento por las vías de la capital y permite pasar por debajo de los puentes.

El recorrido se realizará a baja velocidad para garantizar la seguridad del anda y permitir que los fieles la acompañen a pie. La Hermandad coordina con la Fuerza Aérea del Perú los accesos al recinto, las condiciones de ingreso y la rampa que permitirá trasladar el anda hasta su ubicación final.

Presencia en la misa papal

Una vez en la base aérea Las Palmas, el anda será bajada, asegurada y trasladada por una rampa inclinada hasta el lugar donde permanecerá durante la misa del papa León XIV.

La presencia del Señor de los Milagros en la ceremonia responde a una disposición del cardenal, según informó el padre Juan Bytton. La celebración marcará el cierre de la visita papal al Perú.

.

La imagen del Señor de los Milagros recorrerá casi 14 kilómetros desde Las Nazarenas hasta la base aérea Las Palmas, en Surco, para participar en la misa que celebrará el papa León XIV el próximo 15 de noviembre, en una jornada que congregará a miles de fieles.