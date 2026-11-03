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Reforzarán conectividad para histórica jornada

Movistar será auspiciador oficial de la visita del Papa León XIV al Perú

A través de un convenio firmado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Movistar fue elegido como el auspiciador oficial de la visita del papa León XIV al Perú.

Movistar será auspiciador del papa León XIV en el Perú.
Movistar será auspiciador del papa León XIV en el Perú. Difusión

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/11/2026

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Movistar suscribió un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y es el auspiciador oficial de la visita del papa León XIV, que se llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre. A través de este acuerdo, la compañía brindará soporte tecnológico y reforzará la conectividad en Lima, Lambayeque, Callao, Cajamarca, Ucayali y Cusco.

Asimismo, la compañía está desplegando infraestructura de telecomunicaciones para robustecer los servicios de la comitiva papal y las salas de prensa nacional e internacional.

Entre un total de 17 sedes oficiales contempladas, destacan la Base Aérea Las Palmas, el Swissôtel, el Gran Teatro Nacional, el Palacio de Gobierno y la Nunciatura Apostólica, las Pampas de Pimentel, Sacsayhuamán y Centro Histórico de Cusco, además de aeropuertos, plazas y otros puntos clave en las regiones incluidas en la visita.

Además, se están ejecutando trabajos para que haya enlaces dedicados con velocidades de hasta 2 Gbps e infraestructura con respaldo energético que garantice la transmisión oficial del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el trabajo de los medios nacionales e internacionales. 

El apoyo de Integratel para el refuerzo de sus redes fijas y móviles para la visita del santo padre fue destacado por la Conferencia Episcopal Peruana, donde su presidente, monseñor García Camader, señaló la importancia del apoyo de las empresas y enfatizó que "conectados y hermanados" se logrará el éxito de esta visita histórica.

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