Movistar será auspiciador oficial de la visita del Papa León XIV al Perú

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Movistar suscribió un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y es el auspiciador oficial de la visita del papa León XIV, que se llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre. A través de este acuerdo, la compañía brindará soporte tecnológico y reforzará la conectividad en Lima, Lambayeque, Callao, Cajamarca, Ucayali y Cusco.

Asimismo, la compañía está desplegando infraestructura de telecomunicaciones para robustecer los servicios de la comitiva papal y las salas de prensa nacional e internacional.

Entre un total de 17 sedes oficiales contempladas, destacan la Base Aérea Las Palmas, el Swissôtel, el Gran Teatro Nacional, el Palacio de Gobierno y la Nunciatura Apostólica, las Pampas de Pimentel, Sacsayhuamán y Centro Histórico de Cusco, además de aeropuertos, plazas y otros puntos clave en las regiones incluidas en la visita.

Además, se están ejecutando trabajos para que haya enlaces dedicados con velocidades de hasta 2 Gbps e infraestructura con respaldo energético que garantice la transmisión oficial del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el trabajo de los medios nacionales e internacionales.

El apoyo de Integratel para el refuerzo de sus redes fijas y móviles para la visita del santo padre fue destacado por la Conferencia Episcopal Peruana, donde su presidente, monseñor García Camader, señaló la importancia del apoyo de las empresas y enfatizó que "conectados y hermanados" se logrará el éxito de esta visita histórica.