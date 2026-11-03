Fenómeno El Niño: Japón dona 5 vehículos de emergencia a bomberos del Perú para reforzar respuesta ante emergencias

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de un escenario marcado por lluvias extraordinarias, inundaciones e incendios forestales, el Perú reforzó su capacidad de respuesta con cinco vehículos de emergencia donados por la Asociación de Bomberos de Japón al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Presidenta encabezó ceremonia de entrega

La entrega representa un nuevo aporte de la cooperación bilateral entre Perú y Japón y permitirá ampliar los recursos disponibles para atender desastres y situaciones de riesgo en distintas regiones por la llegada llegada de precipitaciones impulsadas por el fenómeno El Niño en la región.

La ceremonia de entrega de los equipos se realizó en la sede de la Compañía de Bomberos Cosmopolita 11, ubicada en San Borja, y fue encabezada por la presidenta Keiko Fujimori. También participaron el embajador japonés Tsuyoshi Yamamoto; el ministro del Interior, César Astudillo; y el comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Juan Carlos Morales.

Presidenta encabezó entrega simbólica.

Durante su discurso, la mandataria destacó la especial prioridad que esta logística representa para el país en el contexto de un fenómeno que ya empieza a repercutir en las diversas regiones con altas temperaturas, donde se prevén emergencias tanto por inundaciones como por incendios forestales.

"Estamos enfrentando un fenómeno El Niño que trae dos consecuencias graves: las lluvias que empiezan a llegar en la costa norte y las sequías en la sierra y, por tanto, los incendios", señaló.

Cooperación para fortalecer la respuesta nacional

La donación está compuesta por cuatro autobombas y una unidad destinada a emergencias y rescate. Durante el acto, Fujimori entregó simbólicamente las llaves a los representantes de las compañías que recibirán los vehículos.

Las unidades serán distribuidas entre compañías de Lima, Ayacucho, Cusco y Arequipa. Además de responder ante incendios estructurales, accidentes vehiculares y urgencias médicas, el equipamiento fortalecerá especialmente el combate de incendios forestales en Ayacucho y Cusco.

En ese sentido, la jefa de Estado destacó también la labor de los bomberos voluntarios, quienes atienden más de 100.000 emergencias cada año, por lo que requieren vehículos y mayor equipamiento para trasladar personal y equipos oportunamente.

El Niño ya golpea el norte

La entrega ocurre mientras Tumbes y Piura afrontan precipitaciones extraordinarias. El Senamhi reportó acumulados superiores a 100 milímetros en determinados puntos, equivalentes a más de 100 litros de agua por metro cuadrado.

En la estación El Salto, en Tumbes, se registraron 104,1 milímetros en 24 horas. Las lluvias inundaron calles, activaron quebradas y elevaron el caudal del río Tumbes por encima del umbral de alerta roja.

🔴🔵#MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | Una lluvia de más de una hora inundó las calles de Tumbes. Ante la emergencia, el Ejército llegó a los puntos afectados con motobombas para realizar labores de evacuación de agua en coordinación con Defensa Civil. Por otro lado, la Defensoría del... pic.twitter.com/OxgxK1jt9P — Exitosa Noticias (@exitosape) November 3, 2026

El Senamhi también advirtió sobre un nuevo episodio de fuertes precipitaciones entre el 5 y el 7 de noviembre. Frente a ese panorama, la incorporación de los vehículos japoneses fortalece una capacidad de respuesta que deberá afrontar simultáneamente lluvias, inundaciones, sequías e incendios.