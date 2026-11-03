¿Tienes tarjeta del Metropolitano? Conoce cómo recargarla con códigos QR y qué pasos seguir

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició un plan piloto para recargar las tarjetas del Metropolitano mediante códigos QR que se generan en las máquinas del sistema. Esta iniciativa busca incorporar nuevas alternativas digitales para facilitar las operaciones de los usuarios.

¿Cómo funcionará la recarga con códigos QR en el Metropolitano?

Esta modalidad utilizará las nuevas máquinas instaladas en las estaciones del Metropolitano. Dichos equipos cuentan con tecnología que permite generar códigos QR para hacer el pago mediante bancas móviles.

El procedimiento incorpora el código QR como una herramienta para conectar las máquinas de recarga con las aplicaciones de pago. De tal manera, los pasajeros podrán utilizar este medio en la recarga de sus tarjetas.

Se podrá pagar por QR.

Esta iniciativa se suma a demás alternativas digitales que ya utilizan los pasajeros para recargar sus tarjetas. Entre ellas están Yape y Plin, aplicaciones que permiten realizar las operaciones desde el celular y tras ello, activarlo en los módulos de cada estación.

Según indicó la ATU, la modernización del sistema contempla la incorporación de nuevas tecnologías para facilitar las operaciones de los usuarios. El plan piloto de recarga mediante códigos QR forma parte de estas medidas, que buscan ampliar las opciones disponibles del servicio.

Sistema de pago.

¿Qué cambios implementó la ATU en las máquinas del Metropolitano?

La renovación del sistema de recaudo del Metropolitano contempla 97 nuevas máquinas de recarga, distribuidas en las 41 estaciones y los tres terminales. Estos equipos incorporan mejoras tecnológicas y condiciones de accesibilidad para facilitar las operaciones de los pasajeros.

Las nuevas máquinas están preparadas para generar códigos QR y permitir recargas mediante aplicaciones móviles. Esta función forma parte de la actualización tecnológica impulsada por la ATU para incorporar nuevas alternativas digitales en el servicio de transporte público.

Pago por tarjetas.

La modernización también incluye la instalación progresiva de validadores con tecnología sin contacto, que permitirán utilizar tarjetas bancarias, celulares y relojes inteligentes como medios de pago para ingresar al Metropolitano, ampliando las opciones disponibles para los pasajeros.

Otro cambio importante está relacionado con la accesibilidad de las máquinas de recarga, cuyo diseño facilita su utilización por personas de talla baja y usuarios de sillas de ruedas en las estaciones y terminales del servicio.

En abril, las recargas mediante Yape y Plin superaron los seis millones de operaciones en el Metropolitano y los corredores complementarios. Ahora, el nuevo plan piloto incorpora los códigos QR generados desde las máquinas como alternativa digital de recarga.