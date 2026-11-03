Poder Judicial de Piura dicta detención preliminar contra hombre investigado por feminicidio

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial en Piura ordenó siete días de detención preliminar contra Luis Dagoberto Rivera Arévalo por el presunto delito de feminicidio en agravio de su expareja, a quien habría quemado y asesinado el pasado 1 de noviembre. La medida se da mientras la Fiscalía profundiza las investigaciones.

Le habría arrojado gasolina

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió en el centro poblado Pueblo Nuevo de Colán, en la provincia de Paita, en la mañana del último domingo. El sujeto le habría arrojado gasolina en el cuerpo y luego le prendió fuego, terminando en el canal de Regadío La Esperanza, donde fue auxiliada.

Mariela Céspedes, el nombre de la víctima, fue trasladada de inmediato a un centro de salud en Paita y posteriormente al Hospital de Especialidades de Sullana, donde quedó internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, no obstante, falleció el lunes 2 de noviembre pese a la atención médica recibida.

#importante. Poder Judicial, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paita, Piura, dicta siete días de detención preliminar contra Luis Dagoberto Rivera Arévalo, investigado por feminicidio en agravio de su expareja M.C.C.N. (1/2) https://t.co/Y4Ma1sqDQu — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 3, 2026

Por otro lado, Rivera Arévalo fue intervenido el último domingo en su domicilio en la urbanización Los Titanes, en Piura y luego fue trasladado a dependencias policiales en Sullana. De acuerdo con la información fiscal, la mujer atacada logró identificarlo como el presunto agresor.

El requerimiento para convalidar la detención preliminar fue sustentada por el fiscal provincial de Paita Salvador Savitsky Rodríguez. Señaló que era en necesidad de realizar las diligencias urgentes que permitan esclarecer el hecho y determinar la situación jurídica del investigado.

Hija de la víctima recibirá protección

Las actuaciones que están pendientes son la visualización de los teléfonos celulares de la víctima y el detenido, la toma de declaraciones de las personas que la auxiliaron y testigos, además de la recepción del protocolo de necropsia.

También se ha dispuesto una inspección técnico - criminal en el lugar de los hecho, así como otras pericias para recabar elementos que permitan la reconstrucción del crimen y las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

En simultáneo, el Juzgado Especializado de familia de Paita dictó medidas de protección para la hija de la víctima, que incluye una restricción para el investigado de acercarse a menos de 300 metros, así como prohibirle que tenga alguna comunicación con la menor.

Por el presunto delito de feminicidio, el Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar contra Luis Dagoberto Rivera Arévalo. Se le investiga por aparentemente haber asesinado a Mariela Céspedes, su expareja, luego de arrojarle gasolina y quemarla viva el pasado 1 de noviembre en Paita.