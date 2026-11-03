Papa León XIV en el Perú: Senamhi habilita plataforma digital para consultar pronóstico en los cinco destinos

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Senamhi habilitó la sección especial "Pronóstico del SENAMHI: Papa León XIV en Perú" para informar a la ciudadanía sobre las condiciones climáticas durante la llegada del sumo pontífice.

Esta plataforma digital permite revisar el estado del tiempo en los cinco destinos que forman parte de la agenda oficial. En esa línea, los usuarios que planean asistir a las actividades programadas podrán tomar las precauciones necesarias con anticipación.

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SENAMHI lanza plataforma de pronóstico digital

La jefa de la entidad, Grinia Avalos Roldán, comunicó que la app ya se encuentra operativa para el público a través del Observatorio del Tiempo, Agua y Clima. Asimismo, indicó que los interesados pueden revisar la información desde la aplicación 'SENAMHI Perú Móvil', disponible en App Store y Play Store.

No obstante, el portal web observatorio.senamhi.gob.pe también puede verse desde cualquier computadora o teléfono celular. Dentro de la plataforma, la población encontrará el pronóstico meteorológico proyectado para los próximos cinco días.

Ante ello, el sistema incluye los avisos meteorológicos vigentes para las zonas consideradas en la visita oficial y una serie de recomendaciones preventivas. De esta manera, los ciudadanos que acompañen los eventos tendrán la posibilidad de prepararse según las variaciones atmosféricas previstas en cada región.

Recorrido del papa León XIV iniciará el 11 de noviembre

El cronograma oficial establece que las actividades del papa León XIV en el Perú comenzarán el 11 de noviembre en Lima y Callao. En dicha fecha, el representante de la Iglesia católica arribará a la Base Aérea del Callao, lugar en donde recibirá la bienvenida oficial por parte de las autoridades correspondientes del país.

Posteriormente, el 13 de noviembre el sumo pontífice se trasladará al norte del país para visitar la ciudad de Chiclayo. En esa línea, la agenda continuará el 15 de noviembre con su desplazamiento hacia las regiones de Cusco y Pucallpa, completando así las visitas programadas fuera de la capital peruana.

Finalmente, las jornadas en Lima y Callao se retomarán el 16 de noviembre conforme al plan establecido. Con la habilitación de este espacio informativo, las entidades estatales buscan asegurar que los asistentes cuenten con información meteorológica oportuna y de fácil acceso durante toda la estancia papal.