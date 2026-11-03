Fenómeno El Niño: ¿cómo reconocer las señales de seguridad y qué significan sus colores ante una emergencia?

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la posibilidad de emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño, saber interpretar las señales de seguridad puede marcar la diferencia al momento de evacuar o buscar un lugar seguro.

Por ello, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), entidad adscrita al Ministerio de la Producción, difundió cinco claves para que la ciudadanía pueda reconocer estos avisos y verificar si están correctamente ubicados.

Las recomendaciones se encuentran basadas en la Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1:2016, que establece criterios para el diseño de las señales de seguridad, sus símbolos gráficos y colores. Según el organismo, estos elementos deben facilitar la identificación rápida de peligros y transmitir mensajes comprensibles ante una situación de emergencia.

¿Qué significan los colores y las señales de evacuación?

Identifica rutas de evacuación: Las señales deben mostrar un recorrido continuo hacia las salidas de emergencia, refugios o zonas altas que estén libres de inundaciones. También deben incluir flechas para indicar los cambios de dirección. Es importante comprobar que muebles, objetos o acumulación de bienes no bloqueen su visibilidad.

Las señales deben mostrar un recorrido continuo hacia las salidas de emergencia, refugios o zonas altas que estén libres de inundaciones. También deben incluir flechas para indicar los cambios de dirección. Es importante comprobar que muebles, objetos o acumulación de bienes no bloqueen su visibilidad. Aprende el significado de los colores: El verde, representado en cuadrados o rectángulos, identifica condiciones seguras, rutas de escape, salidas y puntos de reunión. El rojo señala prohibiciones y la ubicación de equipos contra incendios. El amarillo, mediante triángulos, advierte sobre peligros como inundaciones, derrumbes o riesgos eléctricos. Finalmente, el azul, en círculos, indica obligaciones, como utilizar cascos, botas, impermeables o equipos de protección.

Reconoce símbolos sencillos: Los gráficos deben ser claros, evitar detalles innecesarios y tener un tamaño proporcional a la distancia desde la cual serán observados. Así, las personas podrán comprender el mensaje sin perder tiempo.

¿Cómo verificar la señalización durante un corte de luz?

Comprueba su visibilidad en la oscuridad: Las señales deben contar con iluminación adecuada. La norma establece un nivel mínimo de 50 lux y contempla el uso de alumbrado de emergencia y señales fotoluminiscentes en espacios con poca visibilidad o ante cortes de electricidad.

Las señales deben contar con iluminación adecuada. La norma establece un nivel mínimo de 50 lux y contempla el uso de alumbrado de emergencia y señales fotoluminiscentes en espacios con poca visibilidad o ante cortes de electricidad. Ubica los equipos y planos de emergencia: Las señales deben permitir identificar materiales y equipos de protección, como los extintores, que deben estar señalizados en la parte superior. Además, establecimientos concurridos como hospitales, hoteles, centros comerciales y estaciones de transporte deben contar con planos de evacuación fotoluminiscentes en lugares visibles, con sus respectivos puntos de reunión.

Finalmente, el Inacal recomendó revisar periódicamente la señalización, mantener despejadas las rutas y familiarizarse con las salidas hacia zonas seguras. La prevención comienza antes de que ocurra una emergencia: reconocer estas indicaciones puede facilitar una evacuación ordenada y reducir los riesgos para la población.