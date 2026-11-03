Penal El Milagro: exjefe de la Defensoría del Pueblo cuestiona presencia de 183 teléfonos en centro

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el doctor William León Huertas, exjefe de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, alertó sobre la presencia de 183 teléfonos en el penal El Milagro y señaló que algunos internos realizarían llamadas hacia otras cárceles. Además, cuestionó la falta de control sobre estos dispositivos.

Registros de llamadas y contratación del servicio telefónico

La gestión de las comunicaciones públicas en los centros carcelarios se encuentra bajo el control de la empresa Prisontec, firma que suscribió un contrato de concesión en el año 2014 con una vigencia de 25 años, cuyo vencimiento está programado para el 2039.

"Se viene registrando hasta el año pasado 2025, porque el propio gerente de Prisontec lo manifestó en una sesión en el Congreso de la República que reciben de los 33 penales 8 millones mensuales tienen mil millones de datos. Estos teléfonos públicos llamados azulitos tienen Inteligencia Artificial sin embargo estos mil millones de datos no fueron utilizados por las autoridades", sostuvo León Huertas.

El exrepresentante defensorial remarcó la desconexión entre la tecnología implementada en los equipos y la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado. A pesar de la recolección masiva de métricas, los datos no han servido para mitigar la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los penales.

Las cifras reveladas ante el Parlamento exponen el alto volumen de tráfico telefónico que se genera diariamente en los recintos penitenciarios bajo el marco de la concesión privada.

Volumen de tráfico y necesidad de revisión contractual

La auditoría del flujo comunicativo señala una alta concurrencia en el uso de los terminales ubicados en los recintos de reclusión. Las evaluaciones técnicas del sector confirmaron un flujo constante de enlace de llamadas entre diferentes pabellones e instalaciones a nivel nacional.

"Hay dos mil llamadas concurrentes que se vienen detectando hasta el año pasado desde los 33 penales que brinda el servicio esta empresa Prisontec", indicó el especialista.

Ante este panorama, el exjefe de la Defensoría señaló la conveniencia de someter a revisión los términos del contrato firmado en 2014 para verificar si la firma prestadora viene cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas y de seguridad exigidas.

De comprobarse deficiencias en la fiscalización o en la restricción de las comunicaciones, corresponderá al Gobierno central adoptar medidas administrativas e institucionales para corregir el funcionamiento del sistema en los establecimientos carcelarios.

En ese sentido, el penal El Milagro requiere una evaluación exhaustiva de sus sistemas de comunicación y un mayor control de los dispositivos instalados.