Bus del Metropolitano queda varado en ingreso a la Estación Central generando fuerte congestión hacia el sur

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los buses del Metropolitano vuelven a presentar dificultades en su servicio. Esta vez, en plena hora punta de este miércoles 17 de junio, una unidad quedó varada en el ingreso a la Estación Central obligando a los usuarios a bajar del mismo en plena avenida España para lograr ponerse a buen recaudo.

Además, en cuestión de minutos se reportó la presencia de una larga cola de vehículos con dirección a Miraflores. Como era de esperarse, la aglomeración de pasajeros en dicha estación también se volvió un problema ya que los ciudadanos buscaban dirigirse a sus respectivos destinos.

Bus del Metropolitano queda varado en Estación Central

Respecto a este hecho, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), emitió un comunicado donde reveló mayores detalles de la situación. Según indicaron, luego de las fallas mecánicas presentadas por dicho vehículo se activaron inmediatamente los protocolos para garantizar la continuidad del servicio y la integridad de los pasajeros.

"Debido a un bus averiado en el ingreso a la Estación Central por la av. España, en el Centro de Lima, se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de incidentes priorizando la seguridad de nuestros usuarios y garantizando la continuidad del servicio", indicaron.

En esa misma línea, ATU dejó en claro que su personal atendió en todo momento a los usuarios llevándolos a pie por la vía exclusiva hasta poder tomar otro bus y continuar sus respectivos recorridos. Es importante precisar que estos inconvenientes se presentaron con dirección a la Vía Expresa de Paseo de La República.

"En ese sentido, el personal de seguridad de la ATU presente en la zona dirigió a los usuarios hacia uno de los embarques de la Estación Central para que puedan abordar de manera segura otra unidad y continuar su viaje hacia las estaciones de la vía Expresa y del sur", añadieron.

Se presentan demoras de 10 minutos

A pesar de sus intentos por retomar el servicio con normalidad, las unidades presentan una demora en llegar a la estación de 10 minutos por lo que expresaron las disculpas del caso por las molestias.

"Asimismo, se realizaron las medidas operativas necesarias para permitir la circulación de los buses, no obstante, se presentan demoras de 10 minutos aproximadamente en el servicio. Lamentamos los inconvenientes generados", sentenciaron.

En resumen, un bus del Metropolitano quedó varado en el ingreso a la Estación Central, con dirección al sur, generando fuerte congestión.