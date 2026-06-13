Bus del Metropolitano emana humo y genera alarma entre pasajeros, esto dijo la ATU sobre la situación

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mediante una comunicación oficial de la ATU, se manifestaron momentos de preocupación frente a un error técnico del Metropolitano luego de que un bus presentara una falla mecánica a la altura de la estación Los Jazmines. Una situación que provocó la emanación de humo y obligó a activar los protocolos de seguridad correspondientes.

Aviso de la Autoridad de Transporte Urbano

La información fue confirmada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad que precisó que el incidente se registró durante este sábado y fue atendido por el personal de seguridad desplegado en la zona.

En ese sentido, por medio de una comunicación oficial, la institución mencionó que la razón de esta situación fue una falla mecánica en uno de los buses del Metropolitano

"Esta tarde se registraron fallas mecánicas en un bus del Metropolitano a la altura de la estación Los Jazmines, lo que ocasionó la emanación de humo", señaló la entidad en su pronunciamiento oficial.

🚨 #ATUInforma | Esta tarde se registraron fallas mecánicas en un bus del Metropolitano a la altura de la estación Los Jazmines, lo que ocasionó la emanación de humo.



Personal de seguridad de la ATU asistió a los usuarios para realizar un transbordo seguro. pic.twitter.com/KtiPyJT4dd — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 13, 2026

A través de un comunicado en sus redes sociales bajo el hashtag #ATUInforma, la institución explicó que la presencia de humo se originó debido a desperfectos mecánicos en la unidad de transporte. No obstante, descartó riesgos para los pasajeros y aseguró que se tomaron las medidas necesarias para garantizar su seguridad, realizando un transbordo seguro.

¿En donde ocurrió el hecho?

El suceso que generó alarma ocurrió en la estación Pacífico en el distrito de Independencia. En ese sentido, dicho incidente generó preocupación entre quienes se encontraban en el vehículo y en las inmediaciones de la estación, debido a la visible presencia de humo. Sin embargo, la ATU destacó que la situación fue controlada oportunamente y que se siguieron los protocolos establecidos.

Hasta el momento, la entidad no ha brindado mayores detalles sobre el origen exacto de la falla mecánica, ni sobre las acciones que se adoptarán respecto a la unidad involucrada. Asimismo, se espera que el operador correspondiente realice las evaluaciones técnicas necesarias para determinar las causas del desperfecto.

Este hecho hace que las instituciones correspondientes puedan realizar las revisiones periodicas para ejecutar un mantenimiento preventivo de los buses que transportan diariamente a miles de pasajeros en la capital. Una unidad de transporte que ayuda a la movilización a diversos distritos de Lima.

Finalmente, con este aviso de la ATU sobre el bus del Metropolitano que emanó humo y genera alarma entre pasajeros, busco llamar a la calma haciendo énfasis que se realizaron las acciones correspondientes según el caso.