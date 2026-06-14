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A tomar precauciones

Callao: Desde HOY inicia el desvío vehicular en un tramo de la Av. Elmer Faucett por obras del Ramal de la Línea 4

Debido a la construcción de un pozo de ventilación del Ramal de la Línea 4, se restringirá la circulación de vehículos en un tramo de la Av. Elmer Faucett, desde hoy, domingo 14 de junio.

Av Elmer Faucett
Av Elmer Faucett Difusión

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/06/2026

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Desde este domingo 14 de junio, entra en vigor el nuevo plan de desvío vehicular en la Provincia Constitucional del Callao, por las obras que dan inicio a la construcción del Pozo de Ventilación PV4-7 del Ramal de la Línea 4.

De acuerdo con lo informado por la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los trabajos se ejecutarán en la Av. Elmer Faucett, en el tramo comprendido entre las avenidas Argentina y 28 de Julio.

¿Cómo será el plan de desvío vehicular? 

Es importante recordar que, las obras irán ocupando parcialmente la vía en sentido sur-norte de la Av. Elmer Faucett, por lo que durante su ejecución, la vía norte-sur se habilitará temporalmente para mantener la circulación vehicular en ambos sentidos.

Del mismo modo, la concesionaria de la Línea 2 recomendó a los conductores tomar precauciones y considerar posibles demoras en sus desplazamientos. Asimismo, destaca los avances en la construcción del primer metro subterráneo del Perú.

Plan de desvío vehicular.
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) desplegará sus orientadores en la concurrida avenida, donde se realizarán los desvíos, a fin de informar a los conductores, peatones y usuarios del transporte público sobre esta medida para que puedan tomar sus previsiones.

Para tener en cuenta: 

Cabe señalar que, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao beneficiará a 2 116 000 habitantes de 13 distritos de Lima y Callao (Bellavista, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, Jesús María, Lince, San Isidro, La Victoria, San Borja, Santiago de Surco, La Molina, Santa Anita y Ate Vitarte).

Con respecto al Ramal, este tendrá ocho estaciones, en un tramo subterráneo de 7 km, siendo los siguientes: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca y Morales Duárez, todas ubicadas a lo largo de la Av. Faucett, en la región Callao

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Actualmente se realizan, en promedio, 63 000 viajes diarios con una flota de cinco trenes de seis coches con capacidad para 1 200 pasajeros. El recorrido integra las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

"La Línea 2 contribuye a descongestionar otros sistemas de transporte público, fomenta el uso del transporte formal y dinamiza la economía en las zonas de influencia de su recorrido", señalan desde el MTC. 

Finalmente, tiene meta ser un sistema de transporte seguro, moderno y accesible, que funcione como una alternativa eficiente para miles de usuarios de la capital y el Callao.

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