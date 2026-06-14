Callao: Desde HOY inicia el desvío vehicular en un tramo de la Av. Elmer Faucett por obras del Ramal de la Línea 4

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde este domingo 14 de junio, entra en vigor el nuevo plan de desvío vehicular en la Provincia Constitucional del Callao, por las obras que dan inicio a la construcción del Pozo de Ventilación PV4-7 del Ramal de la Línea 4.

De acuerdo con lo informado por la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los trabajos se ejecutarán en la Av. Elmer Faucett, en el tramo comprendido entre las avenidas Argentina y 28 de Julio.

¿Cómo será el plan de desvío vehicular?

Es importante recordar que, las obras irán ocupando parcialmente la vía en sentido sur-norte de la Av. Elmer Faucett, por lo que durante su ejecución, la vía norte-sur se habilitará temporalmente para mantener la circulación vehicular en ambos sentidos.

Del mismo modo, la concesionaria de la Línea 2 recomendó a los conductores tomar precauciones y considerar posibles demoras en sus desplazamientos. Asimismo, destaca los avances en la construcción del primer metro subterráneo del Perú.

Plan de desvío vehicular.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) desplegará sus orientadores en la concurrida avenida, donde se realizarán los desvíos, a fin de informar a los conductores, peatones y usuarios del transporte público sobre esta medida para que puedan tomar sus previsiones.

Para tener en cuenta:

Cabe señalar que, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao beneficiará a 2 116 000 habitantes de 13 distritos de Lima y Callao (Bellavista, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, Jesús María, Lince, San Isidro, La Victoria, San Borja, Santiago de Surco, La Molina, Santa Anita y Ate Vitarte).

Con respecto al Ramal, este tendrá ocho estaciones, en un tramo subterráneo de 7 km, siendo los siguientes: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca y Morales Duárez, todas ubicadas a lo largo de la Av. Faucett, en la región Callao.

Actualmente se realizan, en promedio, 63 000 viajes diarios con una flota de cinco trenes de seis coches con capacidad para 1 200 pasajeros. El recorrido integra las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

"La Línea 2 contribuye a descongestionar otros sistemas de transporte público, fomenta el uso del transporte formal y dinamiza la economía en las zonas de influencia de su recorrido", señalan desde el MTC.

Finalmente, tiene meta ser un sistema de transporte seguro, moderno y accesible, que funcione como una alternativa eficiente para miles de usuarios de la capital y el Callao.