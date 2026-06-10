Miraflores: capturan a 'Los Peineros del Callao', banda dedicada al robo de autopartes en tres distritos

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional logró la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada 'Los Peineros del Callao', quienes estarían involucrados en el robo de autopartes en los distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro. La intervención se produjo tras una persecución de varias cuadras y permitió incautar herramientas utilizadas para vulnerar vehículos, además de sustancias ilícitas.

Los detenidos fueron identificados como Andrés Sobrado Morales, de 37 años, y Jenson Félix Germán Chávez, de 43. Ambos se desplazaban en un automóvil negro con lunas polarizadas cuando fueron intervenidos por los agentes. Durante el registro del vehículo, la Policía halló dos objetos metálicos tipo "T", conocidos en el mundo delictivo como "peines", además de droga que era transportada por los sospechosos.

El coronel Walter Díaz, jefe de la Región Policial Lima Sur, explicó la importancia de las evidencias encontradas durante el operativo. "Lo importante es que también se ha encontrado ahí y se ha incautado estas herramientas o este material de metal denominados peine, estos son unas ganzúas que se utiliza para fracturar y abrir las puertas de los vehículos para lograr el objetivo de a lo que se dedica esta banda, el robo de autopartes, que generalmente son las computadoras que tienen estos vehículos", indicó.

🔴🔵 Miraflores: Caen 'Los Peineros del Callao', banda dedicada al robo de autopartes en tres distritos.



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'Peineros' tienen antecedentes

De acuerdo con las investigaciones policiales, la organización estaría vinculada a al menos tres robos de autopartes cometidos en distintos puntos de Lima. Los casos registrados ocurrieron el 8 de febrero en Miraflores, el 14 de mayo en San Borja y el 9 de junio en San Isidro. Las autoridades señalaron que ya seguían los movimientos de los sospechosos antes de concretar su captura.

Asimismo, el coronel Díaz reveló que uno de los detenidos cuenta con antecedentes relacionados con delitos similares. "Los antecedentes que tienen también dan fe y se relacionan con todo ello. Andrés, por ejemplo, en el 2023 fue detenido por el delito contra el patrimonio, robo agravado de autopartes en la comisaría de Zárate y también robo de autopartes en el 2024 en la comisaría de Mirones Alto. También está implicado en delitos contra la seguridad pública, peligro común y conducción en estado de ebriedad", indicó.

Las investigaciones también determinaron que el segundo intervenido es mecánico de profesión y habría utilizado sus conocimientos para desmontar piezas de los vehículos, especialmente las computadoras. En el automóvil donde fueron capturados también se encontraron tres envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) y dos envoltorios de marihuana, elementos que quedaron incautados para las diligencias correspondientes.