MTC anuncia pruebas de la tarjeta interoperable en buses de transporte público

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El MTC comenzó las pruebas de la tarjeta interoperable que busca unificar los pagos en los servicios de transporte público para los usuarios que se movilizan por distintos puntos de la ciudad. Un medida que viene impulsandose hace años y avanza incorporando nuevas empresas.

Inicio de pruebas de la tarjeta interoperable

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dio inicio a las pruebas piloto de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) en buses de transporte público regular, un momento importante que busca la integración total de los sistemas de pago en la capital que beneficiaría a gran cantidad de usuarios en todo el territorio nacional.

💵🤳 El #MTC, a través de la @ATU_GobPeru, inició las pruebas piloto de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) en buses de transporte público regular. El objetivo principal de esta medida es avanzar hacia la integración total de los medios de pago, permitiendo que los... pic.twitter.com/tvfURdnDmg — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) June 16, 2026

La primera validación de la TIT se realizó con éxito en las unidades de la ruta "Urbanito", servicio que conecta diversos puntos de Lima y parte del Callao. Por medio de estas pruebas, los equipos que lo validaron lograron leer correctamente la tarjeta, registrar la transacción de manera segura y mostrar el saldo disponible del usuario, confirmando el correcto funcionamiento de la tecnología implementada.

¿Cuál es la finalidad en el uso de la tarjeta interoperable?

En el contexto de las extorsiones que ocurren diariamente en el país, la tarjeta interoperable sirve para unificar el pago de diversos servicios de transporte mediante un solo dispositivo, a fin de eliminar el uso de efectivo que causa que los delincuentes busquen extorsionar a los conductores y cobradores que manejan el dinero cotidianamente en sus rutas.

Algunas de las empresas que serían consideradas en esta modalidad serían: "Urbanito", Metropolitano, Corredor, entre otros. Con estas acciones realizadas por las autoridades encargadas del transporte en el país, podrán realizar un cambio en el recaudo físico por el recaudo electrónico.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | El Ministerio de Transportes y Comunicaciones inició las pruebas de la tarjeta interoperable para el transporte público regular. Tito Alvites, conductor de 'La Hora del Volante', precisó que el sistema se encuentra actualmente en una etapa de marcha... pic.twitter.com/1afz8y6LgR — Exitosa Noticias (@exitosape) June 16, 2026

Fase de prueba de la tarjeta

Según informó la ATU, tres operadores ya concluyeron la programación de sus equipos para participar en esta fase piloto, la cual tendrá una duración aproximada de 15 días. Durante este periodo se evaluará el desempeño del sistema y se realizarán pruebas adicionales relacionadas con funciones complementarias, como el bloqueo de tarjetas y la aplicación de tarifas diferenciadas según los tramos recorridos.

Las autoridades precisaron que la Tarjeta Interoperable de Transporte no reemplazará de inmediato los mecanismos de pago existentes. Por el contrario, funcionará de manera conjunta con las tarjetas propias de cada servicio, brindando a los usuarios una alternativa adicional para realizar sus pagos de forma rápida y segura.