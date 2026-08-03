Harry Styles preocupa a sus fans tras sufrir aparatosa caída en pleno concierto en México

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Harry Styles vivió un momento inesperado durante uno de sus conciertos en Ciudad de México, luego de resbalar y caer sobre el escenario mientras interpretaba una de las canciones que abrió su presentación.

El incidente ocurrió frente a miles de asistentes y quedó registrado en videos compartidos por los propios fanáticos en redes sociales, donde las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos debido a la preocupación que generó el estado del cantante.

El accidente ocurrió en el Estadio GNP Seguros, recinto donde el exintegrante de One Direction realiza una residencia de seis conciertos como parte de su gira mundial Together, Together Tour.

En las grabaciones se observa que el artista corría y daba pequeños saltos sobre el escenario cuando perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Pese al fuerte impacto, reaccionó rápidamente y continuó interpretando el tema sin interrumpir el espectáculo, lo que fue celebrado por el público presente.

La lluvia habría influido en el accidente

Uno de los factores que habría provocado el resbalón fue la humedad acumulada en el escenario. El concierto se realizó después de que las intensas lluvias registradas en la capital mexicana obligaran a retrasar una de las presentaciones programadas del artista durante el fin de semana.

Las condiciones climáticas dejaron la superficie mojada, lo que habría incrementado el riesgo de sufrir una caída.

Harry Styles posando en el piso después de caerse en el Estadio GNP 🇲🇽 pic.twitter.com/Rx9GnRKBCj — Indie 505 (@Indie5051) August 2, 2026

Fans reaccionan y los videos se vuelven virales

La caída no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales. Decenas de videos grabados desde distintos puntos del estadio comenzaron a circular en plataformas como TikTok y X, donde miles de seguidores expresaron su preocupación por el cantante y, al mismo tiempo, destacaron la rapidez con la que logró continuar con la presentación.

El incidente ocurrió en medio de una exitosa serie de conciertos en México, una de las plazas más importantes de la gira del artista. Tras superar el susto, Harry Styles continuó con normalidad el espectáculo y agradeció al público por acompañarlo, especialmente después de las complicaciones ocasionadas por las lluvias registradas en días previos.

Aunque el resbalón generó momentos de tensión entre los asistentes, todo quedó en un susto. El cantante británico no presentó lesiones visibles y demostró una vez más su profesionalismo al continuar el concierto sin cancelar la presentación. Mientras los videos siguen acumulando millones de reproducciones en redes sociales, sus seguidores destacan que el artista logró convertir un accidente inesperado en una anécdota más de su paso por México.