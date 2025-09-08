Buses de 'La 73A' no salen a la calle: Trabajadores de la empresa suspenden su servicio tras amenazas

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los conductores de la empresa de transporte público Etupsa 73, en la ruta A, han decidido no salir a las calles debido a una reciente amenaza recibida mediante un video.

Reciben vídeo amenazante

De acuerdo a un video que viene circulando en redes sociales, se observa a un sujeto sosteniendo un arma de fuego y apuntando contra una unidad de 'La 73', que pasa por Barranco, la avenida Huaylas, Ciudad de Dios y llega hasta San Gabriel en Villa María del Triunfo. En el material fílmico se aprecia inclusive que el arma se apunta en presencia de pasajeros, que no notas lo que viene sucediendo.

Es debido a estas amenazas que este lunes 8 de septiembre no se verán los buses verdes de la ruta A de la empresa, pues temen ser atacados. Cabe señalar que la empresa venía siendo extorsionada en Lima Norte.

Empresa es extorsionada

En marzo del presente año, la ruta 1 de la misma empresa, pero que cubre desde Pachacamac hasta San Martín de Porres, paralizando también sus servicios debido a un ataque por parte de extorsionadores.

La empresa venía siendo víctima de amenazas desde el 2024, y el ataque perpetrado en aquel entonces era el quinto. Recibian misivas dejadas por sujetos de una banda autodenominada 'Los Papis' en donde exigían un pago o atacarían.

Los conductores se reunieron en el paradero final de Villa El Salvador para protestar y exhortar a las autoridades y a los dueños de la empresa para que intervengan. En uno de los videos que les habían enviado se observaban municiones y diversas armas.

Además, también habían sufrido un atentado en San Juan de Miraflores, entre las avenidas Guillermo Billinghurts y Miguel Iglesias, cuando un sujeto disparó tres veces contra el vehículo en plena vía pública.

El ataque de entonces, generó que los pasajeros se lanzaran al suelo en busca de refugio, mientras el conductor aceleró para alejarse del punto. Es en este contexto que, esta vez los conductores de la ruta A han decidido no salir a las calles tras recibir amenazas con un arma de fuego