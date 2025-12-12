Inauguran moderno laboratorio de Medicina con tecnología utilizada por universidades de élite

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La formación de profesionales de la salud exige ambientes innovadores donde la teoría y la práctica se integren de manera efectiva. En un contexto donde la calidad educativa y la preparación técnica son esenciales, la disponibilidad de laboratorios modernos marca una diferencia significativa en el aprendizaje. Con este propósito y con la mirada puesta en las nuevas generaciones de médicos del país, la Universidad César Vallejo (UCV) dio un paso clave para fortalecer sus experiencias académicas.

La UCV inauguró un moderno laboratorio de Medicina en su campus Los Olivos, se trata de un espacio diseñado para elevar el nivel de enseñanza y ofrecer a los estudiantes ambientes especializados para el desarrollo de competencias clínicas apoyados la tecnología. Con seis modernos equipos de disección de última generación, que simulan condiciones reales del ejercicio profesional, la universidad brindará valiosas herramientas a sus estudiantes de medicina.

El Dr. José Proaño, director de la Escuela de Medicina de la UCV, indicó que "el Centro de Anatomía nos va a permitir estudiar tal cual lo hacen las universidades en el mundo. Harvard University, Stanford University y The University of Chicago tienen estas máquinas. Ellos cuentan con estas herramientas para la educación de sus estudiantes de medicina y hoy se implementan en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad César Vallejo"

Un laboratorio diseñado para la práctica médica especializada

El nuevo laboratorio cuenta con diversos equipos especializados que permitirá a los estudiantes reforzar sus conocimientos en anatomía, fisiología y procedimientos clínicos, fortaleciendo así su preparación para los retos de la atención médica.

"No solo se trata de una herramienta de última tecnología para la aplicabilidad. Esta máquina cuenta con seis cadáveres dentro de ella —tres de varón y tres de mujeres, adultos y ancianos—, los cuales permiten ver la anatomía, la fisiología y la histología, que es la parte celular", expresó el Dr. Proaño.

Durante la ceremonia de inauguración, autoridades académicas destacaron que este espacio representa un avance clave en la consolidación de la Escuela de Medicina como referente en el país. Estas características se alinean con la propuesta educativa de la UCV, orientada a brindar herramientas que garanticen un aprendizaje integral y orientado a la excelencia.

Estos modernos equipos son usados también en instituciones hospitalarias como la clínica del Hospital Dos de Mayo, donde se utiliza esta herramienta multidisciplinaria, no solamente para la enseñanza, sino también para la aplicación directa de la medicina.

Un impulso para quienes desean estudiar Medicina

Con esta inauguración, la UCV reafirma su apuesta por ofrecer experiencias educativas que preparen a sus estudiantes para enfrentar con éxito los desafíos del sector salud. Estos nuevos ambientes se suman a la infraestructura académica que la institución viene fortaleciendo para garantizar aprendizajes significativos y de alto nivel.

La Mgtr. Kelly Acuña, gerente de Administración y Finanzas de la UCV, mencionó que este moderno laboratorio no lo tiene otra universidad en el país y es importante que los estudiantes le saquen el mayor provecho.

"Ustedes, a través de una educación accesible, van a tener lo mejor. Vamos a seguir apostando por más tecnología y docentes top, porque nuestros estudiantes se lo merecen. Esto no solamente son edificios, son espacios con los mejores equipos para la formación de los profesionales del futuro", recalcó.

Estos modernos equipos tienen diversos usos y aplicaciones que serán aprovechados al máximo por docentes y alumnos, de esa manera, la UCV se coloca a la vanguardia de la enseñanza de ciencias de la salud brindando educación de calidad.