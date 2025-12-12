¡Adiós a una leyenda de la salsa! Fallece famoso cantante y exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria musical se encuentra nuevamente de luto. El cantante Luis Antonio "Papo" Rosario, integrante por 39 años de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció en la mañana de este viernes, 12 de diciembre. Amigos, familiares y seguidores lamentan su pérdida.

Otro duro golpe sufre la reconocida agrupación 'El Gran Combo' de Puerto Rico. Hace solo una semana se anunciaba la irremediable pérdida de su fundador Rafael Ithier a los 99 años tras superar una pulmonía, esa noticia tomó por sorpresa a muchos de sus fanáticos quienes lo recuerdan por su talento musical y sus memorables canciones como Te Regalo el Corazón, Me Liberé o Ojos Chinos.

Sin embargo, en la mañana de este viernes, a través de un comunicado en redes sociales, se reveló que el excantante de la agrupación salsera, Luis Antonio "Papo" Rosario, falleció a los 78 años, luego de complicaciones de salud tras su retiro de 'El Gran Combo' en 2019. Según lo dado a conocer por sus propios familiares, el recordado artista "partió al cielo rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón".

"Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia. Con profundo agradecimiento, su esposa Enie, hijos y familiares", se lee en el anuncio publicado en Instagram.

¿Quién era 'Papo' Rosario? Trayectoria artística

'Papo' Rosario nació el 4 de abril de 1947. Formó parte del "lineup" clásico de la agrupación, junto a Charlie Aponte y Jerry Rivas, desde 1980, cuando Charlie Aponte y Jerry Rivas ya eran parte de la denominada Universidad de la salsa, hasta marzo del 2019.

Como se recuerda, el músico, conocido como "El Carbonerito", estaba apartado de la orquesta desde 2017, como consecuencia de un viejo padecimiento en la espalda por el que tuvo que ser operado ese año. Luego, se informó que padecía de cáncer, por lo cual en 2019 anunció oficialmente su retiro de la orquesta de salsa.

Sobresalió con varios clásicos de 'El Gran Combo', entre ellos 'El Carbonerito' que pegó en 1984, 'No me olvides', 'Regresa ya', 'Le dicen papá', 'Jala, jala', entre otros.

La salsa pierde así dos figuras esenciales de "La Universidad de la Salsa". Tras la muerte de Rafael Ithier, fundador y director de la orquesta El Gran Combo de Puerto Rico, se reportó la pérdida del emblemático exintegrante, 'Papo' Rosario, a los 78 años este viernes, 12 de diciembre.