Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio este viernes, 12 de diciembre?

Saber el precio del dólar te permitirá tomar decisiones estratégicas que ayuden a cuidar tu economía y evitar pérdidas. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este viernes, 12 de diciembre, en Perú.

¿Cuál es el precio del dólar este viernes?

Gracias a una política monetaria responsable y una vigilancia activa del tipo de cambio, Perú ha logrado mantener relativa estabilidad frente a la volatilidad internacional. Sin embargo, es recomendable conocer cuál es el comportamiento diario de esta divisa si es que se busca el mejor momento para comprar o vender en el país, especialmente si se desea invertir con esta moneda extranjera.

Además, aunque el sol sigue siendo la moneda oficial en Perú, muchos sectores de la economía operan en dólares, especialmente en bienes raíces, préstamos y productos importados. Una entidad del Estado que te permite estar al día sobre las fluctuaciones de esta divisa es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

A continuación te revelamos cuáles son los valores reflejados para el tipo de cambio de compra y venta este viernes, 12 de diciembre, previo a una festividad que muchos esperan este mes: ¡la Navidad!

VIERNES, 12 DE DICIEMBRE

COMPRA VENTA
S/ 3.362 S/ 3.370

¿Bajó el precio del dólar? Pues bien, según los precios reflejados por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se evidencia que esta divisa tuvo una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, jueves 11 de diciembre, donde la compra era de S/3.364 y la venta a S/3.378.

Tipo de cambio mercado paralelo

El dólar Ocoña es el "dólar de la calle", es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. Saber el precio de la divisa en este marco también es esencial, por ello te revelamos cuál es su comportamiento, según el portal de cuantoestaeldolar.pe para hoy:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.375

Cabe recordar que con el paso de las horas, esta cotización puede variar ¿por qué?, pues bien podría deberse a distintos factores, entre ellos, los que te mostramos a continuación:

La oferta y demanda en el mercado.

Las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (las FED).

La inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política nacional.

nacional. Precios de commodities.

Así cerró el dólar ayer, 11 de diciembre

También es importante comprender el trabajo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el comportamiento del dólar para tomar decisiones informadas y proteger el bienestar económico personal y empresarial. En ese marco, te revelamos cómo cerró esta divisa el día de ayer, 11 de diciembre:

En 3,3700, (con una apertura de 3,3680), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3657, con un máximo de 3,3700 y un mínimo de 3,3620.

Aunque el sol es la moneda oficial en Perú, el dólar sigue siendo una referencia clave, por lo cual, saber su precio actual te permitirá evitar pérdidas y cuidar mejor tus finanzas.