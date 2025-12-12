Tren Lima-Chosica: Municipalidad de Lima evalúa ceder su uso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde hace meses, cuando Rafael López Aliaga era el alcalde de Lima, se vive una polémica entorno a los trenes donados por la empresa CalTrain que recorrería la ruta Lima-Chosica. En un primer momento, el entonces burgomaestre exigió y presionó al gobierno central que este masivo medio de transporte entre en operación lo más rápido posible.

Sin embargo, el Ejecutivo rechazó esta posibilidad alegando que habían más de un pendiente que subsanar para que los coches y vagones puedan iniciar a transportar pasajeros. Ahora, la Municipalidad de Lima parece estar cediendo respecto a su postura inicial luego de lo dicho por el actual burgomaestre.

MML evalúa ceder el uso del tren Lima-Chosica al MTC

Este jueves 11 de diciembre, se dio la primera puesta en marcha de los cientos de trenes que llegaron desde Estados Unidos y los cuales se encontraban almacenados en el Parque de la Muralla. Los vagones partieron desde ese punto del centro de la capital hacia el Patio Taller ubicado en Chosica.

Ahí, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, brindó unas declaraciones sobre la entrada en operación de este polémico tren sorprendiendo a más de uno sobre su propuesta. La autoridad edil precisó que desde la Municipalidad de Lima se evalúa ceder el uso de los cientos de coches y vagones al gobierno central, específicamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El burgomaestre dejó en claro que para ello vienen recibiendo respaldo y asesoramiento de Proinversión. Por ello, aseguró que están elaborando los contratos y adendas necesarias para concretar esta chance con el MTC.

Tren Lima-Chosica inició primera marcha en vacío el jueves 11 de diciembre.

"Lo que se está evaluando es ceder el uso del tren o trasladar la propiedad del mismo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y estamos recibiendo apoyo de Proinversión. Lo que se está coordinando con el ferrocarril es la utilización de la vía porque son ellos los que tienen la concesión de la vía. Y en esa tarea estamos, elaborando los contratos, adendas y hay gran entendimiento", indicó.

'Falta poco'

Es importante precisar que durante esta marcha al vacío más de un vagón lució carteles con frases como 'falta poco' dejando a entrevar que su entrada en operación sería cuestión de tiempo y así miles de ciudadanos de la zona este de la capital puedan ser beneficiados.

En resumen, Renzo Reggiardo anunció que la Municipalidad de Lima evalúa ceder el uso del tren Lima-Chosica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que su entrada en operaciones sea lo más pronto posible.