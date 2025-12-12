Familiares del payasito 'Tuki Tuki' exigen justicia: "Hace dos meses le pidieron S/50 mil"

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones a Exitosa, los familiares del payasito 'Tuki Tuki' exigieron justicia a las autoridades tras su asesinato. Además, revelaron que hace dos meses extorsionadores le solicitaron S/50,000, pero él decidió no ceder al pago.

Familia espera para velarlo

Exitosa logró hablar con la familia de Roger Gallegos, quienes se encuentran en los exteriores de la Morgue Central de Lima a la espera de los restos de su difunto para poder darle cristiana sepultura.

"Hace dos años a mi sobrino le habían puesto una granada en la puerta de su vivienda, por lo que mi sobrino viajó a Huacho por un mes para que se calmen las cosas y luego al regresarse ya le estaban pidiendo cupos", reveló su tía entre lágrimas.

Quien ahora ya se encuentra sin vida, vivía con miedo al ser extorsionado desde hace dos menos, pues le pedían S/ 50,000 para evitar atentar contra su seguridad, sin embargo, el payasito 'Tuki Tuki' decidió no pagar porque para él era "darle pie a la delincuencia".

"Y lo llevaron a visitar un sitio supuestamente para un show y no había nada en el sitio y allá lo mataron a mi sobrino", detalló su familiar y contó que horas antes estaba celebrando el cumpleaños de su hija "en el colegio porque hoy es su cumpleaños, él se adelantó a hacerle su cumpleaños". Estuvo con su menor hija hasta las 2:00 p. m. pero luego fue a descansar para atender el supuesto show que se investiga como un trampa.

"Justicia por favor, justicia, que investiguen bien, que no lo dejen impune, que investiguen porque lo llevaron a ese sitio, que investiguen quién le ha dado la ubicación para que supuestamente haga ese show", pidió.

Sicarios asesinan a payaso Tuki Tuki en Ate

Desde el distrito de Ate, en la zona de Gloria Grande, los vecinos todavía no pueden creer lo que ocurrió el jueves 11 de diciembre a las seis de la tarde.

El conocido payaso Tuki Tuki, famoso en Lima Este por sus shows, con 14 años de trayectoria y videos virales, llegó con su equipo a la intersección de las calles D y E, cerca de Los Girasoles, para lo que debía ser una presentación más. Pero lo que iba a ser un trabajo normal terminó en un ataque directo.

Según los vecinos, un hombre que estaba usando su teléfono en una tienda cercana se acercó justo cuando la minivan del equipo de Tuki Tuki llegó acompañada por una moto naranja. En ese instante, el sujeto le disparó seis veces. Dos casquillos quedaron dentro de la minivan y cuatro en la esquina del ataque. Luego de eso, el atacante subió a una moto lineal y huyó a toda velocidad.

