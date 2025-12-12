ATU no descarta que conductores de transporte público utilicen chalecos antibalas contra sicarios: "Si la PNP lo recomienda"

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el aumento de amenazas y ataques armados que azotan el país y que aun no registran una disminución significativa pese a las medidas del estado de emergencia dictadas por el Ejecutivo, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, no descartó medidas extremas para proteger a los transportistas.

"Tomaremos todas las medidas que correspondan"

En diálogo con Exitosa, Hernández destacó el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en materia de seguridad ciudadana y aseguró que la ATU apoya la labor de los efectivos en su lucha contra la criminalidad que impacta, en específico, a los trabajadores de transporte público.

"Nosotros estamos siguiendo sus recomendaciones en estos temas y apoyando la labor en favor de la seguridad de cada uno de nuestros operadores", indicó.

En ese sentido, el titular de la ATU no descartó la implementación de medidas extremas para proteger a los conductores de transporte público de los numerosos ataques por parte de sicarios y extorsionadores que han derivado en el fallecimiento de miles de transportistas.

Múltiples ataques a balazos contra unidades de transporte público se han incrementado en los últimos meses.

En particular, David Hernández respaldó la posibilidad de que los conductores utilicen chalecos antibalas si la PNP así lo dispone.

"Si es una recomendación que nos da nuestra Policía Nacional, por supuesto que sí. Nosotros tomaremos todas las medidas que quienes dominan este tema y quienes están a cargo de este tema y lo lideran, nosotros siempre ponemos el hombro como lo hemos venido haciendo", confirmó.

ATU negó que detenidos por la PNP sean de la institución

Tras la detención de doce miembros de la organización criminal 'Los Elegantes de Lima Este' y la información brindada por el coronel PNP José Manuel Cruz Chamba quien informó que siete detenidos eran empleados de la ATU, la institución negó y aclaró tal información.

"Aclaramos que los siete detenidos no son trabajadores ni inspectores de la ATU. Se trata de inspectores municipales de transporte contratados exclusivamente por la Municipalidad de Ate bajo sus propios procesos y criterios", indica el documento.

La institución indicó que dentro de su política en contra de la informalidad, se mantuvo un "convenio de cooperación interinstitucional con dicho municipio" con el propósito de fortalecer la fiscalización en la jurisdicción mencionada y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

