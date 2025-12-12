Desabastecimiento de Tacrolimus: Minsa entrega tercer lote de medicamento a EsSalud

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud entregó un tercer lote del medicamento Tacrolimus a EsSalud, como parte del apoyo que vienen brindando para que los paciente trasplantados no se vean afectados por el desabastecimiento.

Abastecen a EsSalud

Como lo habían anunciado, el Minsa informó que apoyaría al Seguro Social de Salud con la crisis de medicamentos que presentan con el Tacrolimus, vital para los pacientes que han recibido un trasplante de órgano.

El tacrolimus es un inmunosupresor de uso permanente, sin este un paciente trasplantado puede deteriorarse en cuestión de horas y, en los casos más graves, perder el órgano o la vida.

"El Ministerio de Salud entregó hoy [jueves 11 de diciembre] el tercer lote del medicamento Tacrolimus, para pacientes trasplantados, al Almacén Central de EsSalud - SALOG", señala el comunicado.

Resaltaron que la entrega se da de acuerdo a la disponibilidad existentes y en cumplimiento al apoyo temporal ofrecido mientras EsSalud culmina sus procesos de abastecimiento, y sin afectar a pacientes de hospitales del Minsa y gobiernos regionales.

Por su parte, EsSalud confirmó la entrega e informó que la medicina ya fue distribuida a los hospitales nacionales Guillermo Almenara y Alberto Sabogal en donde se hará la entrega a paciente trasplantados.

Asimismo, a raíz de protestas de pacientes, indicaron que los centros trasplantadores de regiones, el Hospital Edgardo Rebagliati y el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), cuentan con stock disponible del medicamento. Además, aseguraron que continúan avanzando el proceso de adquisición del medicamento.

#EsSaludInforma | El tercer lote de Tacrolimus, medicamento prestado por el @Minsa_Peru, ya fue distribuido a los hospitales nacionales Guillermo Almenara Irigoyen y Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, donde será entregado a los pacientes trasplantados.



Habla joven que denunció la escasez de Tacrolimus en EsSalud

En diálogo con Exitosa, Caterina Foresti, joven que expuso en redes sociales el desabastecimiento del medicamento Tacrolimus en EsSalud, calificó como "un genocidio" lo ocurrido. Dicho fármaco es indispensable para pacientes que han recibido un trasplante, como en el caso de su padre.

Días atrás la joven expuso la problemática que se viene suscitando por la falta de este fármaco que es sumamente vital para aquellos pacientes trasplantados.

"Es un tema escandaloso, que es prácticamente un genocidio el que nos está haciendo EsSalud, el Minsa, la Digemid y encima engañándonos de una manera tan cruel con algo tan delicado", manifestó.

Adicionalmente, reveló que ha recibido mensajes de personas que señalaban que debido a la escasez de Tacrolimus, pacientes han presentado una tonalidad amarilla en su cuerpo, pálidos y sin fuerzas. "Es una cosa bien fuerte de ver", subrayó.

"Uno se queda completamente en shock pensando en cuántas vidas se van a perder justamente por la falta de este medicamento. Es una completa desorganización que yo no entiendo por qué no han previsto esto antes, que no lo hayan previsto es una gota que rebalsa el vaso completo", aseveró Foresti.

Es por que esta mujer alzó la voz que, se supo del desabastecimiento en EsSalud lo que generó que el Minsa decida apoyar entregando dicho medicamento para los pacientes trasplantados.