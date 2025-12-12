Noche Blanquiazul 2026 irá por señal abierta: El canal que transmitirá el Alianza vs. Inter de Miami de Lionel Messi

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima continúa confeccionando su comando técnico y plantel pensando en lo que será la temporada 2026. Los íntimos tienen varios temas ya cerrados como la contratación de fichajes, entrenador y hasta el rival que tendrá el día que presentarán a su nuevo equipo ante toda la hinchada.

Se reveló el canal que transmitirá la Noche Blanquiazul 2026

Semanas atrás, se pudo conocer que la Noche Blanquiazul 2026 tendrá como flamante invitado al Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, entre otros. Como era de esperarse, los hinchas blanquiazules comenzaron a palpitar este gran encuentro que tendrá la presencia del, para muchos, mejor jugador de la historia.

Ahora, también se ha revelado que este partido se podrá ver en todo el territorio peruano sin la necesidad de un pago adicional. Y es que la presentación de Alianza Lima se verá en señal abierta a través de Latina.

El canal de Jesús María realizó su preventa la noche de este jueves 11 de diciembre donde se anunció de manera oficial que se encargarán de transmitir el amistoso con Inter de Miami donde Lionel Messi volverá a nuestro país en menos de un año.

⚽️🎉 𝐍𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐚𝐳𝐮𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐩𝐨𝐫 𝐋𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐓𝐕 ⚪️🔵

Hoy se realizó la preventa de @Latina_pe y se anunció que transmitirán la "Noche Blanquiazul 2026", donde Alianza Lima enfrentará a Inter Miami 🇺🇸 de Lionel Messi en Matute.pic.twitter.com/B1bJLZ7vae — Expertos del Deporte (@DeportesExperto) December 12, 2025

Jairo Vélez y Luis Ramos serán blanquiazules

Las novedades en Alianza Lima no paran de darse y luego de la salida confirmada de Hernán Barcos tras cinco temporadas, se conoció la llegada de otros dos futbolistas pensando en la temporada 2026.

Primero, Jairo Vélez fue oficializado como nuevo jugador victoriano por los próximos tres años. El futbolista nacido en Ecuador generó ruido mediático en el fútbol peruano al dejar Universitario con quien fue tricampeón en el 2026. Los de La Victoria negociaron directamente con la César Vallejo por lo se hará con sus servicios hasta el 2028.

Seguidamente, Luis Ramos, delantero nacional que tuvo un buen paso por América de Cali, llegó a un acuerdo con el elenco íntimo para convertirse en su nuevo delantero, también por las próximas 3 temporadas.

En esa misma línea, el atacante argentina Federico Girotti es bien visto por la gerencia deportiva comandada por Franco Navarro por lo que las negociaciones se encuentran avanzadas y en las próximas horas la operación sería oficializado.

De esta manera, se reveló que el canal Latina de señal abierta transmitirá al Noche Blanquiazul 2026 donde Alianza Lima enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, entre otros, programado para el sábado 24 de enero.