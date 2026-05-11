Campaña del DNI electrónico GRATUITO del 13 al 16 de mayo: ¿Dónde y quiénes son beneficiados?

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Varias campañas gratuitas para la obtención del DNI electrónico (DNIe) se ejecutará del 13 al 16 de mayo. Conoce quiénes se verán beneficiados y los lugares exactos donde se desarrollará cada iniciativa en el país.

Beneficios del DNI electrónico, según el Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recuerda a la ciudadanía los beneficios que ofrece el DNI electrónico, pues como se recuerda, se dejó de emitir los tradicionales DNI azul y amarillo para dar paso a ese documento que promete mayor seguridad.

La obtención del DNIe busca acercar los servicios de identificación a los vecinos del distrito, reducir la brecha de acceso a documentos digitales y promover la actualización de datos personales. Entre las ventajas que da este documento de identidad están:

Seguridad reforzada: Tiene un chip criptográfico que almacena huellas digitales del usuario, lo que permite validar su identidad de forma inmediata.

Tiene un chip criptográfico que almacena huellas digitales del usuario, lo que permite validar su identidad de forma inmediata. Ahorro de tiempo : Facilita trámites en línea 24/7.

: Facilita trámites en línea 24/7. Firma digital: Puedes firmar contratos, solicitudes, declaraciones juradas y otros documentos electrónicos de forma segura y 100% legal.

DNI electrónico gratis: ¿Dónde será la campaña el 13 de mayo?

En ese marco y ante la expectativa de la segunda vuelta de las elecciones 2026, se dio a conocer en redes sociales que, en coordinación con representantes del Reniec, se realizarán campañas del DNI electrónico sin costo alguno en diversas regiones del país. Una de las iniciativas se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo en en todo el distrito de Ihuarí, en Huaral, precisamente en las siguientes zonas:

Comunidad de Acotama : La jornada se llevará a cabo desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Se realizarán trámites como inscripción por primera vez, renovación y rectificación de datos para menores y mayores de edad.

: La jornada se llevará a cabo desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Se realizarán trámites como inscripción por primera vez, renovación y rectificación de datos para menores y mayores de edad. Comunidad Huaycacho: Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. La toma de foto será gratuita. Se aconseja llegar a tiempo.

Asimismo, se precisó que en el distrito de Sunampe también se llevará a cabo la campaña gratuita del DNIe desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en el auditorio municipal, beneficiando a niños, jóvenes (de 0 a 17 años) y adultos mayores (de 60 años a más).

Campañas gratis del DNIe.

Campaña sin costo del 14 al 16 de mayo: Beneficiados

La campaña se extenderá del 14 al 16 de mayo en estas zonas del distrito de Ihuarí, beneficiando a meno0res y mayores de edad:

El jueves 14 de mayo en comunidad Yancao : Caserío Dos de Mayo la iniciativa desde las 8:00 a.m. hasta las 12 p.m., mientras que en el caserío Añampay la jornada será desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

: Caserío Dos de Mayo la iniciativa desde las 8:00 a.m. hasta las 12 p.m., mientras que en el la jornada será desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. El viernes 15 de mayo en la comunidad Huachinga desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. y en la comunidad Otec : Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. y en la : Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. El sábado 16 de mayo en comunidad Ñaupay desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. y en la comunidad Yunguy desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

La campaña gratuita del DNI electrónico del 13 al 16 de mayo en algunas regiones del país, en coordinación con el Reniec, busca reducir las brechas de acceso y fortalecer la inclusión social mediante la documentación formal.