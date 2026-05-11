Ejecutivo aclara sobre nuevo rescate financiero a Petroperú: "Quien va a pagar los 2 mil millones de dólares va a ser Petroperú"

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ejecutivo volvió a pronunciarse sobre la situación económica de Petroperú tras anunciarse un nuevo financiamiento millonario para la empresa estatal. El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, aseguró que el rescate financiero no será asumido por el Estado, sino por la propia petrolera, que deberá responder con los ingresos que genere en los próximos años.

Cuestionamientos por nuevo salvataje

El anuncio ha generado críticas desde distintos sectores políticos y económicos, debido a la delicada situación financiera de la empresa estatal y los anteriores apoyos otorgados por el Gobierno.

Sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que este respaldo no será asumido por el Estado, sino por la propia petrolera, que deberá responder con los ingresos que genere en los próximos años.

"Petroperú no tiene capital de trabajo suficiente para operar, por lo tanto este es un financiamiento para el capital de trabajo. Nadie está pronosticando que el Estado va a pagar esto, por eso es contingente, por eso no es deuda", declaró Del Carpio al defender la medida adoptada por el Gobierno.

El funcionario también aseguró que el nuevo rescate financiero a Petroperú, cuyo monto supera los USD 2 mil millones, será pagado íntegramente por la empresa estatal.

"Quien va a pagar esta línea de 2 mil millones de dólares va a ser Petroperú. Petroperú pronto va a volver a su operativa, va a volver a producir, va a volver a generar flujos", enfatizó.

Con estas declaraciones, el Gobierno intenta transmitir confianza sobre la viabilidad financiera de Petroperú, aunque el debate sobre el uso de recursos públicos y el futuro de la petrolera estatal continúa generando controversia en el ámbito político y económico.

#PCMInforma | Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia N.° 003-2026 para proteger actividades esenciales, como el transporte, el comercio y la producción, frente al impacto de la crisis internacional y el alza del petróleo.



🔗Conoce más en la #NotaDePrensa https://t.co/kRKcXz4V7Z pic.twitter.com/sUPZzlGMK6 — Consejo de Ministros (@pcmperu) May 11, 2026

Gobierno decretó medidas urgentes en materia económica y financiera

La decisión fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia N° 003-2026, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, en el que se establece un mecanismo financiero destinado a garantizar la continuidad operativa de Petroperú y evitar riesgos de desabastecimiento de combustibles en el territorio nacional.

Bajo esa premisa, autoriza a Petroperú S.A. a participar, individualmente o con terceros, incluyendo entidades del sistema financiero nacional o internacional, en la constitución de un vehículo de propósito especial para recibir, canalizar y reponer aportes, destinados a asegurar su continuidad operativa y a implementar lo previsto en el Decreto de Urgencia N° 010-2025.

La norma autoriza al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a respaldar operaciones financieras de hasta US$ 2.000 millones mediante compromisos contingentes y fideicomisos constituidos por Petroperú S.A. o Proinversión.

Según el Ejecutivo, estas acciones buscan asegurar la compra de crudo, mantener la producción y garantizar el suministro de combustibles. Además, el decreto precisa que los recursos serán utilizados exclusivamente para financiar capital de trabajo, recomponer el stock de combustibles y demás insumos y servicios necesarios para la producción de hidrocarburos.