'Los 'Mexicanos' siembran terror en paradero Acho: Sujetos extorsionan a colectiveros y los amenazan de muerte

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte público formal e informal continúa en la mira de las organizaciones ilícitas que se dedican a la extorsión y al cobro de cupo. Esta vez, los colectiveros ubicados en el paradero Acho recibieron amenazas por parte de la banda criminal denominada 'Los Mexicanos' quienes les exigieron 'alinearse' para no atentar contra sus vidas.

Amenazan de muerte a colectiveros del paradero Acho

Exitosa pudo conocer que estos delincuentes aparecieron nuevamente para infiltrarse en un grupo de WhatsApp donde se encuentran los choferes que recorren la ruta Acho-Puente Piedra. Los sujetos les enviaron videos y mensajes de audio pidiéndoles que se 'alineen' o atentarán contra sus vidas.

Incluso, uno de estos clips es sobre el cruel asesinato de uno de los conductores que cubre esta ruta ocurrida en el mismo paradero Acho en febrero de este año. Aquella vez, dos sujetos abordaron la unidad estacionada en plena Panamericana Norte y le dispararon hasta en cinco oportunidades a la víctima quitándole la vida en cuestión de minutos.

Por suerte, nuestro medio pudo constatar que hay presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú luego de recibir una aparente denuncia de los afectados. Los efectivos se encuentran desplegado en este transitado punto del Cercado de Lima vigilando a los transportistas.

Según indicaron, los videos extorsivos llegaron días antes del Día de la Madre por lo que los colectiveros trabajan vienen trabajando con miedo a sufrir un ataque armado. Es importante precisar que en Ventanilla también ejecutaron a un colectivero por negarse al pago de cupo a cambio de una falsa seguridad.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La banda criminal 'Los Mexicanos' continúa sembrando terror en la zona de Puente Acho. Colectiveros denunciaron que los sujetos siguen extorsionándolos y los amenazan de muerte.



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Es importante precisar que los transportistas que trabajan en este sector de la capital son informales, pero aún así buscan que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar más muertes en nuestras pistas.

Desarticulan bandas en Miraflores y Los Olivos

En medio de la crisis delincuencial que viva Lima y gran parte del país, el gobierno de José María Alcázar lanzó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para reducir los índices de violencia dentro del territorio.

Por ello, sobre la quincena de abril efectivos de la PNP realizaron operativos en simultaneo en Lima Norte y Miraflores para capturar a tres integrantes de "Los Demonios del Mal" dedicados a la extorsión de empresarios y transportistas.

En resumen, colectiveros ubicados en el paradero Acho, que cubren la ruta hacia Puente Piedra, recibieron amenazas de muerte por parte de 'Los Mexicanos' quienes les exigen el pago de cupos para no atentar contra sus vidas.