Un segundo temblor remece el Perú HOY, 11 de mayo: Epicentro y magnitud del sismo registrado este lunes

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este lunes 11 de mayo: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Fuerte sismo de 4.5 en Piura

Este lunes 11 de mayo de 2026, el norte del Perú se vio sorprendido por un nuevo movimiento telúrico a primeras horas de la mañana. De acuerdo al boletín informativo del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional, la magnitud del sismo fue de 4.5.

Asimismo, se precisó que el temblor tuvo como punto de referencia a 11 kilómetros al suroeste de Sullana, en Piura, con una profundidad de 40 kilómetros y nivel de intensidad grado III-IV en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños ni víctimas por el "remezón" que sorprendió a la ciudadanía al promediar las 8:50 a.m.

Como se recuerda, Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país. En ese marco, se exhorta a todos mantener siempre la calma ante un evento similiar o de mayor magnitud.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0264

Fecha y Hora Local: 11/05/2026,08:50:57

Magnitud: 4.5

Profundidad: 40 km

Latitud: -4.96

Longitud: -80.77

Intensidad: III-IV Sullana

Referencia: 11 km al SO de Sullana, Sullana - Piurahttps://t.co/zMFxuA8OaV — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 11, 2026

Sismo de 4.3 en Áncash

Horas después, la calma volvió a romperse. A las 13:20 a. m., Según el IGP, el temblor fue de 4.3 y el epicentro fue a 78 km al SO de Chimbote, Santa , en Áncash. Con 51 km de profundidad, el sacudón se sintió fuerte en varios sitios cercanos.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0265

Fecha y Hora Local: 11/05/2026 13:20:15

Magnitud: 4.3

Profundidad: 51km

Latitud: -9.44

Longitud: -79.18

Intensidad: III-IV Chimbote

Referencia: 78 km al SO de Chimbote, Santa - Áncashhttps://t.co/ZhPrWy00RS — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 11, 2026

Ten lista la mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables para afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.