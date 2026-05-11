Petroperú recibe rescate financiero para frenar crisis energética: Aportes provendrán de la banca privada internacional

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno peruano aprobó un conjunto de medidas extraordinarias y urgentes para enfrentar la crisis energética que atraviesa el país y asegurar el abastecimiento de hidrocarburos.

Gobierno decretó medidas urgentes en materia económica y financiera

La decisión fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia N° 003-2026, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, en el que se establece un mecanismo financiero destinado a garantizar la continuidad operativa de Petroperú y evitar riesgos de desabastecimiento de combustibles en el territorio nacional.

Bajo esa premisa, autoriza a Petroperú S.A. a participar, individualmente o con terceros, incluyendo entidades del sistema financiero nacional o internacional, en la constitución de un vehículo de propósito especial para recibir, canalizar y reponer aportes, destinados a asegurar su continuidad operativa y a implementar lo previsto en el Decreto de Urgencia N° 010-2025.

La norma autoriza al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a respaldar operaciones financieras de hasta US$ 2.000 millones mediante compromisos contingentes y fideicomisos constituidos por Petroperú S.A. o Proinversión.

Según el Ejecutivo, estas acciones buscan asegurar la compra de crudo, mantener la producción y garantizar el suministro de combustibles. Además, el decreto precisa que los recursos serán utilizados exclusivamente para financiar capital de trabajo, recomponer el stock de combustibles y demás insumos y servicios necesarios para la producción de hidrocarburos.

Corresponderá a Proinversión informar anualmente al Ministerio de Energía y Minas acerca de la situación operativa y financiera de Petroperú S.A. De igual forma, el Ministerio de Energía y Minas estará autorizado a asumir compromisos contingentes de corto plazo hasta por el monto de 500 millones de dólares.

No se tocará un sol de los impuestos de todos los peruanos



El Poder Ejecutivo aprobó el decreto de urgencia n.° 003-2026 que establece un nuevo esquema de financiamiento de hasta USD 2000 millones que provendrá de la banca privada internacional para garantizar la operatividad de... pic.twitter.com/1TJp5i9LwB — Consejo de Ministros (@pcmperu) May 11, 2026

Petroperú busca asegurar su continuidad operativa

Uno de los puntos centrales de la medida es permitir que Petroperú mantenga sus operaciones en medio de una complicada situación financiera y de liquidez. El Gobierno señaló que la empresa estatal cumple un rol estratégico para garantizar el abastecimiento interno de combustibles y evitar impactos en sectores esenciales de la economía.

"PetroPerú es y seguirá siendo una empresa estatal, sin embargo, tiene que cambiar su gestión, tiene que ser sostenible, tiene que ser eficiente, tiene que responderle al país. El gobierno de transición ha asumido un compromiso de no repetir los errores del pasado y hoy lo estamos cumpliendo", indicó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo,

Descartando así rumores sobre posibles procesos de venta de la petrolera estatal. Asimismo, explicó que el mecanismo funcionará como una línea de financiamiento temporal destinada exclusivamente a asegurar la operatividad de la empresa.

En ese sentido, recordó que PetroPerú tiene un rol estratégico en el suministro a combustibles, pues llega a zonas del país donde la empresa privada no accede,

"Este modelo tiene un principio fundamental, proteger el dinero de todos los peruanos. Quiero enfatizar que los recursos sólo pondrán ser utilizados para garantizar la compra de crudo y el abastecimiento de combustible", precisó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una conferencia desarrollada en la Presidencia del Consejo de Ministros, con la presencia de otros titulares de portafolio.