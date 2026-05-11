Cámaras captan trágico accidente en VES: Miniván con más de S/24 mil en papeletas deja 2 muertos y 12 heridos

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El trágico accidente ocurrido en Villa El Salvador, el cual dejó dos víctimas mortales, continúa conmocionando a la opinión pública. Ahora, Exitosa tuvo acceso a las cámaras de seguridad de la zona para observar el preciso momento en que se da el choque contra este bus de transporte público por parte de una miniván que tenía más de 20 mil soles en papeletas.

Cámaras de seguridad revelan preciso instante del accidente en VES

En primera instancia, se recogió dos versiones de las posibles causas de este siniestro en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur. Unos testigos señalaban que ambas unidades se venían correteando desde metros atrás en busca de pasajeros. Por su parte, otros indicaban que el colectivo, que habría partido desde Pisco, iba a exceso de velocidad y no se percató de la presencia del bus.

Sin embargo, nuestro medio pudo acceder a nueva información vertida por parte de las autoridades la cual señala que el conductor de la miniván habría perdido el control del vehículo estrellándose contra la parte posterior del vehículo de la empresa Etul.

Esta versión se confirma gracias a las imágenes reveladas por las cámaras de seguridad donde se observa que el bus de transporte público se encontraba estacionado en el puente conocido como Capilla a la espera de pasajeros. En ese momento y a toda velocidad impacta el colectivo del lado del copiloto de tal manera que empujó varios metros al bus.

Miniván contaba con más de 24 mil soles en papeletas

Otro hecho que se pudo conocer es que la combi tipo miniván contaba con más de 24 mil soles en papeletas por haber infringido las normas de tránsito en repetidas ocasiones. Entre las que más resaltan son por manejar sin licencia y por exceso de velocidad ya que esta habría sido la causa de la tragedia en Villa El Salvador.

De momento, se identificó a una de las víctimas mortales de solo 20 años que responde al nombre de Davis Herrera Poma . El joven sería parte de las Fuerzas Armadas ya que portaba completamente vestimenta militar.

La identidad del segundo fallecido es David Gustavo Ocharán Zapata quien había estado sentado detrás del asiento del copiloto recibiendo de lleno el impacto de ambos vehículos. Además, los 12 heridos ya se encuentran en el Hospital de Villa El Salvador para ser atendidos.

En resumen, se conoció que la miniván implicada en el trágico accidente de Villa El Salvador contaba con más de 24 mil soles de multas. Además, se revelaron las imágenes de las cámaras de seguridad las cuales revelaron que el colectivo iba a exceso de seguridad.