Evo Morales es declarado en rebeldía tras faltar a juicio por presunta trata de personas: Juez ratificó su captura

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un tribunal de Bolivia declaró este lunes 11 de mayo en rebeldía al expresidente Evo Morales tras no asistir al inicio del juicio en el que se le acusa de trata agravada de personas por presuntamente haber embarazado a una menor de 15 años cuando era mandatario.

Declaran en rebeldía a Evo Morales

La decana del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, señaló que se efectuó la "declaratoria de rebeldía" contra todos los acusados, entre ellos Evo Morales, y se ratificó la vigencia de mandamientos de aprehensión y arraigo. Ante la ausencia del acusado, se suspendió el inicio del juicio que se había instalado a las 8:30 (hora local).

La semana pasada, Wilfredo Chávez, abogado del expresidente, había anunciado que su defendido no presentaría en el juicio por considerar el caso una "persecución política" y que el proceso era irregular. Además, su defensa también denunció que no habían sido notificados de forma correcta.

Cabe destacar que no es la primera vez que se declara Evo Morales en estado de rebelión. En 2025, un juez tomó una decisión similar después de que el exjefe del Estado Plurinacional de Bolivia no compareciera en dos ocasiones a una audiencia, alegando problemas de salud.

Sobre el caso de trata de personas

En el juicio, la Fiscalía asegura haber reunido numerosas pruebas para iniciar un juicio contra Evo Morales. Según su principal hipótesis, los padres de la víctima aceptaron la relación entre su hija y el exmandatario a cambio de presuntos favores políticos y económicos.

Desde que se impulsó la investigación en septiembre de 2024, Morales denunció que el caso responde a una "persecución política" impulsada por los gobiernos del exmandatario Luis Arce y del actual Rodrigo Paz. No obstante, nunca negó la vinculación la adolescente de 15 años.

Como se recuerda, Morales se mantiene escondido desde 2024, en su feudo del Chapare, en el trópico de Cochabamba, en donde se mantiene blindado por una comunidad cocalera que le brinda un fuerte apoyo social desde sus inicios políticos como sindicalista.

Mientras la Fiscalía sostiene tener pruebas sólidas sobre el presunto intercambio de favores políticos por la relación con la adolescente, el juicio —ahora suspendido— intensifica la fractura política en Bolivia en medio de las acusaciones de Morales contra los gobiernos actuales y pasados de orquestar un plan para inhabilitarlo políticamente.