Madres de familia y niños resultaron heridos tras ser atropellados por camioneta en San Juan de Lurigancho

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la celebracióin por el Día de la Madre, un grupo de madres de familia junto a sus hijos regresaban de un evento escolar que celebró dicha fecha especial fueron atropellados en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Madres e hijos son arrollados en San Juan de Lurigancho

Un violento accidente de tránsito se suscitó en la avenida Malecón Checa, en el citado distrito limeño, donde dos madres de familia y tres menores de edad resultaron heridos tras ser arrolados por una camioneta de color rojo que se encontraba estacionada.

Las víctimas regresaba de una actuación por el Día de la Madre que se había desarrollado en el centro educativo de sus hijos, sin embargo, no esperaban que un acontecimiento fatal sucedería luego de que una combi con pasajeros impactara contra el vehículo que permanecía inmóvil.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP) la fuerte colisión provocó que el vehículo menor fuera desplazado y termine por atropellar al grupo de mamás y primogénitos que intentaba cruzar la vía.

Hay que mencionar que, el siniestro sucedió el viernes 7 de mayo a las por la tarde y según fuentes oficiales indicaron que una de las niñas quedó atrapada bajo las llantas de la camioneta, sin embargo, afortunadamente logró liberarse para solicitar auxilio.

Fue un vecino del sector que, al percatarse del hecho socorrió a los agraviados y los traslado de emergencia en su propio vehículo rumbo a una clínica cercana para que puedan ser atendidos de forma inmediata.

¿Qué ocasionó el accidente de tránsito que dejó madres y niños heridos?

En diálogo con Latina Noticias, el vecino que ayudó a las personas afectadas, quien es un policía en retiro y fue testigo del grave hecho, brindó mayores detalles de lo sucedido el último viernes.

"Había una combi que según manifiesta el conductor se le habían vaceado los frenos, perdió el control, se pegó hacia la vereda y chocó con la camioneta de mi vecino. Esta es una verma peatonal habían como más de de diez personas, choca y a su vez atropella a la gente. Lo que hice fue auxiliar de inmediato, tenían heridas corporales, raspados, las niñas gritando", sostuvo.

Como vemos, un grupo de madres de familia junto a sus hijos fueron atropellados por una camioneta estacionada que fue impacatada violentamente por una combi con pasajeros en plena avenida Malecón Checa, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Fueron dos mamás y tres menores de edad quienes resultaron heridos.