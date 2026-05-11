Cancillería confirma retorno de peruanos varados en Bolivia: Ciudadanos afectados llegarán a Juliaca

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cancillería del Perú confirmó que este lunes 11 de mayo se ejecutará el retorno de ciudadanos peruanos varados en Bolivia con apoyo del gobierno de dicho país. Ello tras coordinaciones llevadas cabo entre la Embajada del Perú en Bolivia y el Consulado General del Perú en La Paz con las autoridades del país vecino.

Cancillería confirma retorno de peruanos varados

En un comunicado difundido por redes sociales, se ha comunicado que los ciudadanos afectados partirán desde Oruro y La Paz hacia la ciudad de Juliaca, en Puno, con el apoyo de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB). El anuncio precisa que el plan de repatriación ha iniciado con un primer vuelo procedente de la ciudad de Oruro, al que le seguirá en el transcurso del día, un segundo vuelo desde la Paz.

Con esta coordinación, la cancillería peruana pretende garantizar el desplazamiento seguro de los compatriotas hacia un aeropuerto en un contexto de convulsión social en el país vecino. En el mensaje, el Perú agradeció al Gobierno boliviano por el apoyo brindado a los más de 400 ciudadanos varados, destacando que su apoyo demuestra los lazos de hermandad entre ambas naciones.

"Al agradecer al Gobierno boliviano por el apoyo brindado a nuestros connacionales, el Perú reconoce que este esfuerzo conjunto constituye una muestra de los profundos lazos de hermandad y solidaridad existentes entre nuestros países y refrenda los principios y valores de ayuda humanitaria que compartimos", finaliza el comunicado.

📄Comunicado de Prensa 020-26: Cancillería concreta plan de retorno de connacionales varados con apoyo del Gobierno de Bolivia.



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Escolares, padres y docentes varados en Bolivia

Cientos de peruanos procedentes de Cusco, Puno y Arequipa, entre los cuales se encuentran escolares, padres y docentes, se encuentran varados desde la semana pasada entre La Paz y Oruro debido al bloqueo de rutas en Bolivia.

En el caso de los escolares, estos pertenecen al Colegio Nacional de Ciencias de Cusco, el Colegio Glorioso de San Carlos de Puno y el colegio Independencia Americana de Arequipa. Todos ellos viajaron rumbo a Potosí por el bicentenario del Colegio Nacional de Pichincha.

Según han revelado los familiares de los afectados, ante los bloqueos, los ciudadanos varados han tenido que viajar de pueblo en pueblo incomunicados y muchas veces sin alimentos. Una madre incluso denunció que se pretendió que los alumnos durmieran en condiciones precarias.

En conclusión, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú anunció la repatriación de cientos de peruanos varados en Bolivia desde hoy, confirmando lo anunciado por la Cancillería de Bolivia.