17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Descubre todos los detalles de la plataforma Lima Digital que permite consultar quiénes son buscados por la justicia. Una aplicación gratuita habilitada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que puedes usar desde el celular.

¿Cómo consultar la lista de personas más buscadas?

La inseguridad ciudadana sigue siendo un tema preocupante en el país. En ese marco, la Municipalidad de Lima habilitó una aplicación que permite denunciar hechos delictivos que presencies en tu comunidad.

Sin embargo, la plataforma no solo brinda ese servicio, sino que también tiene la opción de "Los Más Buscados". Un espacio que permite revisar perfiles de personas requisitoriadas por las autoridades y, si un ciudadano cuenta con información sobre su posible ubicación, comunicarla mediante los canales habilitados, de forma rápida, segura y confidencial.

De acuerdo al reporte de la MML, tienes la opción de realizar la denuncia de manera anónima a través del aplicativo Lima Digital. La iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana frente a la delincuencia y facilitar el intercambio de información con las autoridades. Para instalar la app en tu celular, solo debes ingresar al siguiente LINK y seguir estos pasos para su instalación:

Escanea el código QR de Android o iOS desde tu celular. Selecciona Instalar o Descargar. Espera a que finalice la instalación. Abre Lima Digital desde la pantalla de inicio de tu celular.

App Lima Digital: opción Los más buscados.

Lima Digital: link oficial y pasos a seguir

Una vez instalada la app "Lima Digital" crea una cuenta afiliada a tu correo electrónico y una vez activada la sesión realiza los siguientes pasos:

Abre la aplicación y ubica la opción "Los más buscados", que podrás ubicar en la pestaña "Línea denuncias". Identifica con una lupa dentro de un círculo verde. En el apartado de buscar personas coloca el nombre de quien sospechas podría ser requisitoriado por la justicia. Al seleccionar una foto o tarjeta, se abrirá la ficha correspondiente donde se detallará el delito por el que es buscado y la recompensa que ofrecen por su ubicación. Si tienes información sobre la posible ubicación de alguna de estas personas, puedes comunicarla desde la misma aplicación. Para ello, ingresa a su ficha y presiona el botón "Denunciar", ubicado en la parte inferior de la pantalla. Si deseas hacerlo en el anonimato, activa la casilla "Anónimo" y marca el lugar de dónde viste a esa persona. No dudes en adjuntar una foto para complementar la denuncia. Revisa la fecha y la hora del formulario y pulsa "Enviar" para registrar el reporte.

¿Qué otras opciones ofrece Lima Digital?

También puedes alertar de incidentes o emergencias y también incluye una opción de "Atención Ciudadana" para solicitar información relacionada con la seguridad.

Ten en cuenta que, si reconoces a una persona incluida en la lista de los más buscados, evita acercarte o intentar intervenir por cuenta propia. Lo recomendable es utilizar los canales oficiales y dejar que las autoridades competentes realicen las diligencias correspondientes.

Así, Lima Digital se presenta como una herramienta tecnológica que permite consultar información de interés público y contribuir con las autoridades en la lucha contra la delincuencia. La app permite consultar la lista de personas más buscadas por la justicia en el país.