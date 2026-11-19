19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excandidato a la Alcaldía de Lima, Carlos Bruce, criticó el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante el último proceso electoral y cuestionó que el organismo se pronunciara tardíamente sobre los intentos de reelecciones encubiertas.

Carlos Bruce se pronuncia por decisión del JNE

En diálogo con Exitosa, el actual alcalde de Surco, sostuvo que la decisión del JNE debió adoptarse antes de los comicios, pues una aclaración oportuna habría podido modificar los resultados electorales.

Asimismo, calificó duramente la actuación del organismo electoral y consideró que la demora en establecer los criterios sobre la prohibición constitucional de la reelección generó un escenario que pudo evitarse si las autoridades electorales se pronunciaban desde el inicio de la campaña.

"Yo creo que ha sido el peor JNE que a mí me ha tocado vivir en una elección. ¿Qué les costaba anunciar esta decisión al inicio de la campaña electoral? El resultado hubiera sido otro, pero no lo hicieron y al final decidieron tomar la decisión correcta, pero en el momento más inoportuno", manifestó.

Respalda resolución del JNE sobre reelecciones encubiertas

Pese a sus cuestionamientos, el alcalde de Surco respaldó el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones frente a los intentos de reelecciones encubiertas y consideró que la medida responde a lo establecido en la Constitución.

En esa línea, recordó que fue una de las personas que exigió al organismo electoral aclarar desde el primer momento si permitiría determinadas candidaturas que, según su interpretación, contravenían la prohibición constitucional de reelección.

"Yo creo que el JNE ha tomado una decisión acertada y constitucional, aunque a destiempo. Yo estuve entre los que en el primer momento le exigíamos al jurado que aclare si se iba a permitir la reelección que prohíbe la Constitución y que de una vez se pronuncie al respecto", señaló.

Como parte de su declaración, Bruce insistió en que, aunque el organismo electoral finalmente se pronunció en el sentido que considera correcto, la oportunidad de la decisión fue inadecuada, debido a que se produjo después de las elecciones.

Finalmente, Carlos Bruce sostuvo que corresponde respetar el marco constitucional y acatar las disposiciones electorales, pese a los errores que, a su juicio, el JNE cometió durante el proceso, especialmente en los tiempos. En ese sentido, indicó que lo menos perjudicial en medio de esta controversia es respetar la Constitución y permitir que se asuma la responsabilidad a quien le corresponda.