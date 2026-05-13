Registro Civil acepta nueva modalidad de testigos para los matrimonios

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Por medio de una publicación del Registro Civil, se comunicó que los animales han sido incluidos como testigos de los matrimonios que se realicen próximamente en el país.

Dicha modalidad tiene la finalidad de mostrar espacios 'pet friendly' a través de un protagonismo especial, ser testigos simbólicos. Asimismo, esta sorprendente implementación responde una modernización y sensibilidad con la cantidad de animales que se encuentran en el país y forman parte de las nuevas dinámicas familiares.

¿Cuáles son los animales que forman parte de esta iniciativa?

Los animales que están incluidos dentro de esta iniciativa son en su mayoría son mascotas de cuidado doméstico, en su mayoría perros. Ellos pueden plasmar su huella como testigos de la unión de los individuos que contraen nupcias. Asimismo, el Registro Civil entrega a las parejas un certificado simbólico de matrimonio.

En las #BodasConHuellas del Registro Civil del Ecuador, las mascotas pueden acompañar a las parejas en su matrimonio civil y dejar su huellita como invitados especiales❤️🐶



En 2026 ya se registran 15.771 matrimonios en el país.



🥇Pichincha: 3.364

🥈Guayas: 3.181

🥉Manabí: 1.493 pic.twitter.com/iEN7loqziP — Registro Civil Ecuador 🇪🇨 (@RegistroCivilec) May 13, 2026

Una estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), arrojó que más de 2,6 millones de hogares en Ecuador tienen perros como mascotas. De igual manera, al menos unas 133 mil personas conviven con cinco canes o más en sus viviendas.

Opinión de las autoridades de Ecuador

La inclusión de las mascotas en este tipo de matrimonios ya se realizan en Ecuador y ha tenido una importante acogida por parte de las parejas que consideran a sus mascotas como miembros fundamentales de su hogar y quieren que sean parte de un momento relevante en sus vidas.

En ese sentido, el director general, Otton Rivadeneira, mencionó que con esta adaptación se busca que el servicio público evolucione al ritmo que lo hace la sociedad de modo que los espacios puedan mostrarse más flexibles en este tipo de ceremonias que se desarrollan a lo largo de todo el año.

"Nuestra misión es garantizar que el servicio público evolucione y se adapte al ritmo de la sociedad", afirmó Rivadeneira. Además, destacó que esta iniciativa posiciona al Registro Civil como un referente de innovación en la región.

Solo en los cinco primeros meses del año, el país ha registrado hasta el momento más de 15 mil matrimonios en todo el territorio nacional. Sin embargo, algunas provincias han llegado a destacar por la cantidad de eventos matrimoniales, como Pichincha que ha registrado 3.364 matrimonios, Guayas con 3.181 uniones y Manabí con 1.493.

Finalmente, esta iniciativa permite que Ecuador sea conocido por sus reglas de adaptación dentro del Registro Civil al aceptar una nueva modalidad de testigos para los matrimonios.