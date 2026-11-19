19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, expresó su rechazo a la posibilidad de que el Congreso impulse una moción de interpelación contra el canciller Carlos Espá, luego de las fallas técnicas y logísticas registradas durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

Ministro Sheput responde ante posible moción de interpelación del canciller

Ante la posible moción de interpelación, el ministro de Trabajo, Juan Sheput consideró que primero deben concluir las investigaciones anunciadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores antes de determinar eventuales responsabilidades.

Según lo expresado, espera que la iniciativa parlamentaria no prospere, debido a que el titular de Relaciones Exteriores ya anunció el inicio de un proceso de investigación al interior de su sector para esclarecer lo ocurrido durante la actividad religiosa que dirigió el papa León XIV

"Espero que no prospere la moción de interpelación. El canciller ha dicho que va a empezar un proceso de investigación al interior de la Cancillería y hay que esperar a que esta se pronuncie", sostuvo.

En esa línea, el ministro de Trabajo consideró que no corresponde adelantar conclusiones sobre las responsabilidades políticas del canciller mientras no se conozcan los resultados de las indagaciones. Asimismo, insistió en que las autoridades deben esperar a que se establezcan las circunstancias en las que se produjeron los inconvenientes.

"No podemos hablar de responsabilidades políticas sin que haya culminado el proceso de investigación", señaló

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Sheput defiende actuación del canciller Carlos Espá

De acuerdo a lo mencionado, Juan Sheput indicó que el canciller ha manifestado su disposición a investigar los hechos, por lo que consideró necesario esperar los resultados.

"El canciller no ha evadido ningún tipo de rendición de cuentas. Ha dicho que va a iniciar un proceso de investigaciones y hay que esperar que estas culminen", afirmó.

Como se recuerda, las fallas de audio, video y logística durante la multitudinaria misa generaron cuestionamientos sobre la organización del evento y motivaron que algunos parlamentarios evalúen promover una moción de interpelación contra el titular de Relaciones Exteriores.

Al respecto, la Cancillería informó que las investigaciones técnicas tienen como finalidad establecer las causas de los inconvenientes registrados y determinar las responsabilidades y penalidades que correspondan, conforme a lo estipulado en los respectivos contratos.

Finalmente, la eventual interpelación contra Carlos Espá dependerá de las decisiones que adopten las bancadas parlamentarias en medio de los cuestionamientos por la organización de la misa papal.