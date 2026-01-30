Centro de Lima: Fiscalizadores arremeten contra cantante con discapacidad visual en Jirón de la Unión

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los fiscalizadores de la Municipalidad de Lima son involucrados, una vez más, en un acto de agresión sin justificación. El ataque quedó registrado en un video publicado en redes sociales que encendió el repudio de internautas por el ataque del personal municipal en contra de un cantante con discapacidad visual en Jirón de la Unión.

Agresión a cantante con discapacidad visual

Un acto de agresión física en plena vía pública en el Centro de Lima generó gran rechazo por parte de los transeúntes expectantes y los miles de usuarios de internet que observaron el momento exacto del ataque en contra de un joven con discapacidad visual.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves 29 de enero, cuando una usuaria de redes sociales reportó el caso de agresión por parte de dos fiscalizadores de la Municipalidad de Lima en contra de un joven cantante con discapacidad visual que labora en Jirón de la Unión de manera particular.

El video fue difundido por el creador de contenido Cristhian Palomino (@elchicodelasnoticias) generando el rechazo por parte de los internautas generando que el caso se viralice en redes sociales.

En el registro se observa a dos efectivos de serenazgo visiblemente identificados con sus uniformes de color azul y sus equipos de protección personal mientras embisten y forcejean en contra del joven cantante.

Ciudadanos intentaron separar la gresca, pero la brutalidad y fuerza con que uno de los fiscalizadores tenía sostenido al cantante hizo que tales esfuerzos fueran en vano.

Ante ello, un ciudadano optó por echar agua desde una botella para intentar persuadir la agresiva reacción por parte de los fiscalizadores.

Según se narra en el video, los fiscalizadores se llevaron el parlante del artista callejero, sin embargo, debido a las insistencias de los peatones el equipo fue devuelto.

Cantante con discapacidad visual agradeció apoyo

Tras el acto de agresión en contra del joven cantante, este agradeció las muestras de apoyo propiciadas en redes sociales. En el video refirió que hay muchas situaciones que ocurren en Jirón de la Unión y que la difusión de estos casos es de mucha importancia.

El acto de agresión por parte del personal de serenazgo dio cuenta de la agresividad y los actos injustificados por parte de las autoridades municipales.

Municipalidad de Lima emite comunicado

La Municipalidad de Lima emitió un comunicado indicando que el operativo realizado en la cuadra 5 del Jirón de la Unión respondió a las "reiteradas quejas y llamados" de vecinos de la jurisdicción.

Además, que "en ningún momento existió la intención de agredir a la persona involucrada" al momento de realizar el operativo. En el comunicado indican que el hecho "fue parcialmente registrado en video".

Comunicado de la Municipalidad de Lima

Se indica que la actuación del personal "tuvo como finalidad, restablecer el orden en la vía pública" y que el municipio viene realizando una evaluación interna. Ello, debido a que en el video se observa una injustificada agresividad al momento de la intervención.