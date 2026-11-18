18/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El desarrollo de la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, dejó un episodio de incertidumbre diplomática en torno a un posible cara a cara entre Keiko Fujimori y Claudia Sheinbaum.

Un desaire en el foro internacional

Aunque en reportes previos se señalaba que ambas mandatarias sostendrían un primer encuentro bilateral durante esta jornada en el marco del foro, la jefa de Estado mexicana negó que dicha cita forme parte de su agenda oficial.

Consultada por la prensa durante la jornada, Sheinbaum fue tajante al descartar la reunión con la presidenta peruana y precisó cuáles son las citas bilaterales que sí tiene agendadas en el encuentro internacional, entre ellas, el encuentro con el presidente chino.

"No está dentro de los planes. Está confirmada la reunión de gabinetes con Xi Jinping, presidente de China; con Canadá, el primer ministro de Singapur y la presidenta del FMI, que pidió vernos"

La mandataria mexicana también aprovechó para referirse a la orientación económica y de desarrollo de su gestión en el marco del foro, resaltando la apuesta de su país por atraer inversiones sin perder de vista el proyecto nacional.

"Los dos tenemos un modelo propio, que hoy le llamamos el Plan México, que tiene que ver con no solo abrir sus puertas para inversiones, sino todo lo que significa para nosotros el desarrollo."

La negativa pública de Sheinbaum contrasta con las versiones sobre un encuentro programado en Shenzhen y abre interrogantes sobre si la cita figuraba realmente en la agenda acordada entre ambas partes o si hubo un desistimiento de último momento.

Uff otra cosita, que nivel de Shenbaum con cortesía, abierta a preguntas.

-no se reunirá con Keiko Fujimori

-presenta su modelo México, modelo en el que la prioridad del estado es el ciudadano, puesto en el FMI.

-no reunion con trump pero lo saluda. pic.twitter.com/gfztCS2TvF — Erick (@jhojanerick9076) November 17, 2026

Una tensión aún pendiente

Cualquier movimiento o desmentido en torno a una reunión entre ambas gobernantes ocurre bajo la sombra de un vínculo bilateral frágil y marcado por antecedentes recientes.

Las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedaron suspendidas en noviembre de 2025, cuando el gobierno peruano (durante la getsión de José Jerí) rompió vínculos tras el asilo diplomático concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanecía refugiada en la embajada mexicana en Lima.

El 7 de agosto de 2026, ambos Estados anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas en paralelo a la entrega de un salvoconducto que permitió el traslado de Chávez a territorio mexicano. La cumbre de APEC aparecía como una oportunidad para retomar el diálogo directo y revisar la situación de las embajadas.

Foto de líderes invitados al APEC.

Encuentros de Keiko Fujimori en APEC

Mientras se despeja la inexistencia de una cita con Sheinbaum, la presidenta peruana Keiko Fujimori cumplió diversas actividades oficiales en Shenzhen, participando en la recepción de gala junto a líderes de potencias mundiales como Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, además de coincidir con autoridades regionales como el presidente chileno José Antonio Kast.

Asimismo, Fujimori mantuvo reuniones con el presidente de Vietnam, To Lam, y con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, enfocándose en intercambio comercial, inversiones, cambio climático y protección de los océanos.

El desmarque de Sheinbaum sobre una reunión con Keiko Fujimori evidencia que, pese al restablecimiento formal de las relaciones en agosto, la recomposición plena del vínculo entre Perú y México sigue siendo cautelosa y sujeta a matices políticos.