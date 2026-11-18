18/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras la decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima de rechazar el cese de prisión preventiva y ampliar por nueve meses la medida contra Adrián Villar hasta agosto de 2027, en el marco del proceso por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, el abogado penalista Diego Alarcón analizó los alcances del fallo.

Un caso que no debería ser complicado

En diálogo con Exitosa, el letrado señaló que le resultaba llamativo que el caso requiera un plazo adicional cuando, a su juicio, la evidencia fáctica es clara desde el inicio, por lo que la justicia precisaría de resolver el caso sin mayor dilación.

"Este caso no es uno que revista principalmente mucha complejidad, creo que todos aquí hemos visto la situación, hemos visto que el caso es manifiestamente claro, al menos en los hechos. De modo que, la verdad, a mí me parece bastante sorprendente que se haya dictado una ampliación."

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, Diego Alarcón, abogado penalista, se refirió acerca de la decisión del Poder Judicial para ampliar por 9 meses la prisión preventiva a Adrián Villar. Según indicó el caso no tiene tanta complejidad y que le sorprendió que... pic.twitter.com/asbcfF8rzl — Exitosa Noticias (@exitosape) November 19, 2026

En esa línea, Alarcón cuestionó que el proceso no haya avanzado con mayor rapidez y apuntó directamente a la conducción de la investigación fiscal, señalando que las dificultades operativas no deberían suplir la falta de impulso oportuno desde la institución, que hoy pide más de 7 años contra Villar.

"Lamentablemente, aquí al parecer ha habido poca proactividad del Ministerio Público a pesar de que la norma y la jurisprudencia señala que las dificultades de la Fiscalía no justifican que se amplíe una un plazo de prisión preventiva. Muchos juzgados sí cumplen con eso."

Etapas procesales y rechazo al cese de prisión

Al explicar qué suele motivar este tipo de prórrogas, el penalista indicó que normalmente obedecen a diligencias pendientes o no concretadas, además de la proyección del tiempo que demandan la etapa intermedia, la acusación y el eventual juicio oral.

Según señaló, cubrir ese tramo posterior sí guarda lógica procesal, aunque reiteró que el avance pudo ser más ágil si existiera mayor dinamismo en la pesquisa.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, Diego Alarcón, abogado penalista, opinó sobre la ampliación de nueve meses de prisión preventiva para Adrián Villar en el marco del caso Lizeth Marzano. Al respecto, indicó que, si no se presenta una pena probable de más de... pic.twitter.com/UrDWq2abE8 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 19, 2026

Asimismo, respecto a la negativa del juzgado frente al pedido de cese presentado por la defensa de Villar, Alarcón explicó que la solicitud no logró enervar el peligro procesal y que, en la práctica judicial, los magistrados suelen evitar excarcelar a procesados cuando el panorama apunta a una probable condena.

"Los elementos que se presentaron por parte de la defensa del señor Villar a juzgar por el juez que resolvió esta medida no eran suficientemente fuertes para reducir el peligro procesal que es lo más importante."

Este análisis pone en el foco en la tensión entre los plazos procesales y la celeridad que exige un caso de alta exposición pública como el de Lizeth Marzano. Mientras la prórroga mantiene bajo reclusión a Adrián Villar en espera de las siguientes fases penales, la atención apunta ahora a la eficacia del impulso fiscal.