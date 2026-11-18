18/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de su visita oficial a China, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi se reunió este jueves 19 de noviembre con empresarios estadounidenses en un evento organizado por Comex Perú y el US-APEC Business Coalition en la ciudad china de Shenzhen, en el marco de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

En la previa, la mandataria había sostenido sendas reuniones bilaterales con su homólogo de la República Socialista de Vietnam, To Lam, el sultán de Brunéi Darussalam, Su Majestad Hassanal Bolkiah, y el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong.

Mandataria destaca política de apertura económica del Perú

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, la presidenta Fujimori expuso las fortalezas de la economía peruana, las oportunidades de inversión y las acciones que impulsa su Gobierno para facilitar la ejecución de proyectos y promover una mayor participación del sector privado.

Asimismo, la jefa de Estado resaltó que el Perú mantiene indicadores macroeconómicos favorables frente a otras economías de la región, entre ellos una inflación aproximada de 3,4 % y una deuda pública equivalente al 30 % del producto bruto interno (PBI), nivel que, según destacó, representa cerca de la mitad del promedio regional.

Al respecto, explicó que la solidez económica del país se sustenta en disposiciones constitucionales que garantizan la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y la igualdad de condiciones para los inversionistas nacionales y extranjeros.

Por otro lado, destacó que el Perú ha logrado ampliar sus oportunidades comerciales más allá de su mercado interno gracias a una política de apertura económica que le ha permitido suscribir 25 tratados de libre comercio y acceder a más de 60 mercados internacionales, lo que permite al país proyectar sus operaciones hacia otros mercados de América Latina y del mundo.

¿Cómo sigue la agenda de la presidenta en Asia?

Según la agenda oficial de la presidenta, este jueves 19 de noviembre, a las 9:30 a.m., participará en la foto oficial del APEC y a las 9:40 a. m. estará en la reunión de líderes económicos APEC en el Shenzhen International Communication Center (ICSZ).

A las 12:10 m. sotendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, a las 2:00 p. m. se reunirá con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee. Media hora después tendrá una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva.

Además, a las 3:00 p. m. sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, y a las 5:25 p. m. partirá de Shenzhen con destino a Tokio, donde tiene previsto llegar a las 10:00 p. m. al Aeropuerto de Haneda para reunirse con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y otras autoridades niponas.

De esta manera, la presidenta Keiko Fujimori continúa llevando a cabo una serie de reuniones del más alto nivel en el continente asiático, a fin de generar mayores inversiones para el Perú.