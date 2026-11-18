18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Efectivos de la comisaría del distrito de Salaverry, en la provincia de Trujillo, región La Libertad, detuvieron a dos pescadores luego de que fueran sorprendidos realizando cortes a un presunto ejemplar de tiburón ballena de aproximadamente tres metros de longitud en las inmediaciones del muelle artesanal de la localidad.

Una especie protegida y amenazada

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el espécimen, propio de aguas cálidas tropicales, aún permanecía con vida cuando un grupo de hombres lo arrastró hacia la orilla y le ocasionó heridas mortales.

El comisario de Salaverry, Irving Gallegos García, informó que los intervenidos fueron identificados como Joel Mardoqueo Chávez Pachari (36) y Jimmy Daniel Marroquín Granja (45).

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En el distrito de Salaverry, en La Libertad, dos hombres fueron intervenidos por efectivos de la Policía Nacional debido a su presunta participación en la extracción ilegal de un tiburón ballena.



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Ambos quedarán sujetos a investigaciones por el presunto delito de extracción ilegal de especies acuáticas, en un episodio que ha generado rechazo por el maltrato infligido a una especie marina protegida por la normativa vigente en el litoral peruano, donde rige la veda permanente del tiburón ballena establecida por el Ministerio de la Producción debido a su condición amenazada.

Asimismo, cabe señalar que esta especie suele habitar, sobre todo, aguas tropicales y subtropicales, por lo que su presencia en zonas costeras del norte peruano puede ser motivo de estudio relacionados a los cambios de temperatura en el mar por el Fenómeno El Niño.

PRODUCE vedó la extracción del espécimen desde el 2017.

Un antecedente cercano de depredación en Piura

Este suceso remite a un episodio ocurrido hace casi un año en la región vecina de Piura, cuando habitantes de la playa Negritos de Talara hallaron un ejemplar de tiburón megaboca (Megachasma pelagios) y, en lugar de dar aviso a las autoridades para su resguardo, corrieron con cuchillos para filetearlo y llevarse su carne.

Aquel animal, calificado como un "fósil viviente" por su extrema rareza (con menos de 300 registros en el mundo desde su descubrimiento en 1976), debió ser objeto de estudio científico y conservación, pero terminó depredado ante la falta de protocolos y conciencia ambiental, pese a las advertencias del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) sobre los riesgos de manipular o consumir fauna marina varada.

La detención de los dos pescadores en Salaverry vuelve a poner en evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia en el litoral y la educación ambiental frente a especies marinas vulnerables. Proteger el ecosistema marino exige tanto la aplicación de la ley como una mayor responsabilidad ciudadana ante la aparición de fauna protegida.